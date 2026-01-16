KZ
    Батыс Қазақстанда тұрғын үйдегі өрттер саны көбейіп отыр

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 20 өрт оқиғасы тіркелді.

    өрт
    Фото: pixabay

    БҚО ТЖ департаменті бастығының орынбасары Елдос Батталовтың өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім еткеніндей, соның салдарынан 2 адам қаза тапса, жарақат алғандар болған жоқ.

    Елдос Нұрланұлының сөзіне қарағанда, өткен жылы осы мерзімде 18 өрт болған еді. Биылғы өрттің 15-і тұрғын үй секторына тиесілі. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен (9) салыстырғанда, едәуір артық.

    - 2025-2026 жылғы жылыту маусымына орай тұрғын үй секторындағы өрттердің алдын алуға арналған профилактикалық іс-шаралар жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Қазіргі уақытта халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын 778 отбасы болса, олардың тұрғын үйлеріне 703 улы газ датчигі орнатылды. Қамту деңгейі 90,3 пайыз болды, - деді Е.Батталов.

    Департамент бастығының орынбасары тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін қатаң сақтау керектігін еске салды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да өрт болған жерден екі адамның денесі табылғанын жазған едік.

     

