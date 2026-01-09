KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:12, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    БҚО-да өрт болған жерден екі адамның денесі табылды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында екі адамның өліміне соқтырған өрт оқиғасы тіркелді.

    Атыраудағы өрт
    Фото: Видеодан скрин

    БҚО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға 7 қаңтар күні сағат 20.11-де Бәйтерек ауданы Көшім ауылындағы тұрғын үйде болды.

    Өрт сөндірушілер жеткен мезгілде 50 шаршы метр аумақта төбе мен жеке заттардың жанып жатқаны анықталды.

    - Бөлімшелер жеткенге дейін полиция қызметкерлері екі адамның денесін алып шыққан. Олардың біреуі ер, екіншісі әйел адам. Тілсіз жау сағат 21.30-да толықтай ауыздықталды. Қазіргі кезде өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Өрт-техникалық сараптама тағайындалды, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда 9 қабатты үйден өрт шығып, 10 адам құтқарылып, 45-і эвакуацияланғанын жазған едік.

