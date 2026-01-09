БҚО-да өрт болған жерден екі адамның денесі табылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында екі адамның өліміне соқтырған өрт оқиғасы тіркелді.
БҚО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға 7 қаңтар күні сағат 20.11-де Бәйтерек ауданы Көшім ауылындағы тұрғын үйде болды.
Өрт сөндірушілер жеткен мезгілде 50 шаршы метр аумақта төбе мен жеке заттардың жанып жатқаны анықталды.
- Бөлімшелер жеткенге дейін полиция қызметкерлері екі адамның денесін алып шыққан. Олардың біреуі ер, екіншісі әйел адам. Тілсіз жау сағат 21.30-да толықтай ауыздықталды. Қазіргі кезде өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Өрт-техникалық сараптама тағайындалды, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда 9 қабатты үйден өрт шығып, 10 адам құтқарылып, 45-і эвакуацияланғанын жазған едік.