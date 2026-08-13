АҚШ 30 қыркүйекке дейін әскерін Ирактан толық шығарады
АСТАНА.KAZINFORM - Бағдат пен Вашингтон халықаралық коалицияның Ирактағы әскери миссиясын аяқтау мерзімін растады, содан кейін екіжақты ынтымақтастық жаңа форматқа көшеді.
АҚШ өз әскерін Ирактан 30 қыркүйекке дейін толық шығаруды көздеп отыр. Вашингтон бастаған халықаралық коалицияның әскери миссиясының аяқталу күнін Ирак премьер-министрі Әли аз-Заиди мен АҚШ Орталық қолбасшылығының қолбасшысы адмирал Брэд Купер сәрсенбі күнгі кездесу барысында мақұлдады.
-30 қыркүйек Ирактағы ДАИШ-пен күрес жөніндегі жаһандық коалицияның әскери миссиясының және оның күштерін толығымен шығарудың белгіленген және соңғы аяқталу күні болады, - делінген Ирак премьер-министрі кеңсесінің мәлімдемесінде.
Associated Press агенттігінің АҚШ шенеунігіне сілтеме жасай отырып хабарлауынша, Вашингтон белгіленген мерзімге дейін әскерін шығаруды аяқтауды жоспарлап отыр. Алайда, елде қанша АҚШ әскері қалатыны және олардың қайда орналастырылатыны әлі белгісіз.
Ирак шенеуніктерінің айтуынша, америкалық әскерді қысқарту және Эрбилден техникалар шығару үш апта бұрын басталып кеткен.
Өткен жылы АҚШ күштері Ирактың басқа бөліктеріндегі базаларын тастап, Күрд автономиялық аймағындағы орындарын сақтап қалған.
Бағдат 1 қазаннан бастап АҚШ-пен қарым-қатынас егемендік пен ортақ мүдделерді құрметтеуге негізделген экономикалық және қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастыққа көшуі керек деп мәлімдеді.
Миссияның аяқталу күні шілденің ортасында Әли аз-Заидидің Вашингтонға сапары кезінде де талқыланды.
Ирак билігі халықаралық коалицияның шығарылуын қару-жараққа мемлекеттік монополия орнату жоспарларымен байланыстырады. Премьер-министр бұған дейін 30 қыркүйекті мемлекеттік емес қарулы топтарды қарусыздандырудың соңғы мерзімі ретінде белгілеп, шетел әскерінің кетуі олардың өз қаруларын сақтауға негіз болмайтынын мәлімдеген. Ал, Иран қолдайтын бірнеше ықпалды топтар қаруларын тастаудан бас тартатынын мәлімдеді, бұл үкімет жоспарын қиындатуы мүмкін.
АҚШ әскери күштері Иракқа 2003 жылғы басып кіруден кейін орналасты. 2007 жылғы операциялардан кейін америкалық контингент 170 000 әскерден асты.
Соңғы жылдары Иракта шамамен 2500 АҚШ әскері қалды, олар жергілікті қауіпсіздік күштерін жаттықтырды және ДАИШ-ке қарсы операциялар жүргізді.
Осыған дейін Вашингтон мен Бағдад екіжақты қарым-қатынастың жаңа форматына көшетінін растаған болатын.