АҚШ 30 қыркүйекке дейін Ирактан әскерін толық шығарады
АСТАНА. KAZINFORM — Вашингтон мен Бағдад екіжақты қарым-қатынастың жаңа форматына көшетінін растады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Америкалық әскери қызметшілер 30 қыркүйекке дейін Ирак аумағынан толық шығарылады. Бұл туралы Ирак Премьер-министрі Әли әз-Заиди Ақ үйде АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуі барысында мәлімдеді.
— 30 қыркүйекте америкалық әскер Ирактан кетеді, ал америкалық компаниялар Иракқа келеді, — деді Ирак Үкіметінің басшысы.
Дональд Трамп та АҚШ-тың елдегі әскери қатысуын аяқтау жоспарын растады.
— Бізге енді ол жақта әскери күш ұстаудың қажеті жоқ деп есептейміз, — деді АҚШ президенті.
Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi says US troops are set to fully withdraw from Iraq by September 30, in line with the timeline agreed between Baghdad and Washington. pic.twitter.com/4No7Jq3ILW— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 14, 2026
Кейінірек АҚШ Қорғаныс министрлігі (Пентагон) тараптардың 2024 жылы қол жеткізілген, халықаралық коалицияның «Ислам мемлекеті» террористік ұйымына (Қазақстанда тыйым салынған ұйым) қарсы миссиясын аяқтау жөніндегі келісімдерін тағы да растағанын хабарлады. Бұған дейін Иракта болған америкалық әскери қызметшілердің басым бөлігі елден шығып кеткен.
2021 жылы коалицияның жауынгерлік операциялары аяқталғаннан кейін Иракта шамамен 2,5 мың америкалық әскери қызметші қалған болатын. Олар Ирактың қауіпсіздік күштерін даярлаумен айналысып, «Ислам мемлекетіне» қарсы бірлескен операцияларға қатысып келді.
Ирак Үкіметі шетелдік әскери күштердің шығарылуын қару-жараққа қатысты толық мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етумен байланыстырады. Әли әз-Заидидің айтуынша, 30 қыркүйектен кейін билік мемлекеттік құрылымдардан тыс ешқандай қарулы топтың қару сақтауына жол бермейді.
Бұл мәлімдеме, ең алдымен, Иран қолдайтын әрі ресми қауіпсіздік құрылымдарының құрамында немесе олармен қатар әрекет ететін ықпалды қарулы топтарға қатысты.
I hosted Iraqi PM Ali al-Zaidi at the Pentagon today.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026
To deepen our partnership, Iraq must assert its sovereignty and disarm the Iran-aligned militias responsible for 600+ attacks on U.S. personnel this spring.
The U.S. is also looking to the Iraqi Security Forces, including… pic.twitter.com/QbbLMMgTRY
Сонымен қатар Бағдад пен Вашингтон экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді жоспарлап отыр. Әли әз-Заидидің АҚШ-қа сапарының басты мақсаты — Ирактың мұнай-газ және электр энергетикасы салаларына америкалық инвестиция тарту.
Ирак Премьер-министрі екі ел арасында экономикалық әріптестік туралы бірқатар келісімдер жасалатынын мәлімдеді. Өз кезегінде Дональд Трамп америкалық компаниялардың Иракта мұнай саласында бірнеше жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отырғанын айтты.
Әли әз-Заидидің АҚШ-қа сапары 18 шілдеге дейін жалғасады. Ирак билігінің мәліметінше, Ирак, америкалық Chevron компаниясы, TI Capital инвестициялық тобы және Қатардың UCC компаниясы тәулігіне 2 миллион баррельге дейін мұнай тасымалдай алатын құбыр салу туралы келісімге қол қоюды жоспарлап отыр.
Жоба бойынша мұнай құбыры Басра қаласын Хадита қаласымен байланыстырып, одан әрі Түркия мен Сирия порттарына дейін жеткізіледі.
Еске сала кетейік, бұған дейін АҚШ мұнай экспортында Ормуз бұғазына балама бағытты қолдаған болатын.
Айта кетелік Иран Ормуз бұғазын ашуға негіз болатын шарттарын ұсынған еді.