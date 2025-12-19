АҚШ алғашқы диск тәрізді спутнигін Жердің төменгі орбитасына ұшырды
АСТАНА.KAZINFORM — Қалыңдығы небәрі 2,5 сантиметр болатын DiskSat аппараты диск тәрізді дизайнының арқасында көбірек энергия алады, бүктелетін панельдерге деген қажеттілікті жояды және 300 шақырымнан төмен орбиталарда жұмыс істей алады, деп хабарлайды Space.
18 желтоқсанда Rocket Lab жаңа типтегі төрт эксперименттік спутникті, DiskSat-ты тасымалдайтын Electron зымыран тасымалдағышын ұшырды. Ұшыру Астана уақыты бойынша сағат 11:03–те Вирджиния штатындағы Уоллопс аралының ұшыру алаңынан жүзеге асырылды.
Миссия АҚШ ғарыш жүйсі қолбасшылығы жүзеге асыратын STP-S30 ғарыштық сынақ бағдарламасының бастамасы болды. Бұл миссия NASA қаржыландыруымен The Aerospace Corporation әзірлеген DiskSat спутниктерін пайдаланатын алғашқы миссия.
DiskSat диск тәрізді, диаметрі шамамен 1 метр және қалыңдығы шамамен 2,5 сантиметр, стандартты люктің өлшемдерімен салыстыруға болады. Дәстүрлі CubeSat-тардан айырмашылығы, бұл конфигурация пайдалану аймағын кеңейтеді және энергия тиімділігін арттырады, ғылыми пайдалы жүктемелер үшін қосымша кеңістік жасайды және шағын ғарыш кемелерінің мүмкіндіктерін кеңейтеді.
NASA мәліметі бойынша, Жерге бағытталған бір жазықтықты сақтау аэродинамикалық кедергіні азайтады және теориялық тұрғыдан өте төмен орбиталарда, соның ішінде 300 шақырымнан төмен биіктікте миссияларды орындауға мүмкіндік береді, бұл Жерді қашықтықтан зондтау үшін қызықты. Қазіргі миссия кезінде спутниктер ұшырылғаннан кейін шамамен 55 минуттан кейін 550 шақырым биіктікте орбитаға орналастырылды.
Ұшыру бастапқыда 2026 жылдың сәуіріне жоспарланған болатын, бірақ АҚШ ғарыш күштерінің өтініші бойынша жеделдетілді. Бұл миссия Rocket Lab-тың 2025 жылы 20-шы ұшыруын білдіреді, бұл компания үшін бір күнтізбелік жылдағы рекорд және оның шағын спутниктерді орбитаға жылдам жеткізудегі негізгі оператор ретіндегі рөлін анықтады.
