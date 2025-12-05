АҚШ Әскери теңіз күштері Қызыл теңіздегі болған апаттың себебін анықтады
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ Әскери-теңіз күштері 2024 жылдың желтоқсаны мен 2025 жылдың мамыры аралығында Қызыл теңізде жоғалған үш жойғыш ұшақ пен USS Harry S. Truman әуе кемесінің сауда кемесімен соқтығысуының себебін анықтады, деп хабарлайды NBC News.
Тергеу есебіне сәйкес, оқиғалар тростың үзілуі мен сапасыз тежегіш, компьютерлік белгінің нашарлығы, техникалық қызмет көрсетудің стандартқа сай еместігі және кейбір қызметкерлердің жалпы білімінің төмендігі салдарынан болған.
Әскери-теңіз күштерінің есебіне сәйкес, 2024 жылы зымыран таситын USS Gettysburg крейсері F/A-18 °F Super Hornet жойғыш ұшағын атып түсірген. Оқиға USS Gettysburg пен ұшақ тасымалдағыш кеменмен бірге жаттығу өткізудің кешенді мүмкіндіктерінің және өзара үйлесмнің жоқтығынан туындаған.
Хабарламаға сәйкес, тергеу сонымен қатар 2025 жылдың ақпан айында Мысырдың Порт-Саид маңында USS Truman эсминеці мен сауда кемесінің соқтығысуының алдын алуға болатын еді деген қорытындыға келді. Truman экипажы кемені қауіпсіз айналып өте алмады.
2025 жылдың сәуірінде F/A-18E Super Hornet ұшағы мен сүйрегіш кемесі Қызыл теңізде баллистикалық зымыран шабуылынан қорғану кезінде тасымалдаушының жалтару маневріне байланысты жоғалып кетті.
Әскери-теңіз күштері ешқандай персонал ауыр жарақат алмағанын мәлімдеді.
Тергеу нәтижелеріне сүйене отырып, Әскери-теңіз күштері бірнеше операцияларды қарап жатыр және осындай оқиғалардың алдын алу үшін қосымша персоналды оқытуды жүргізеді.
Бұған дейін АҚШ Әскери-теңіз күштері екі апта ішінде USS Truman кемесіндегі екінші ұшақты жоғалтқаны туралы хабарланған болатын.