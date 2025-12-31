KZ
    АҚШ әскерилері Сирияда «Ислам мемлекетінің» 25 содырын жойды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Қарулы күштерінің Таяу Шығысқа жауапты Орталық қолбасшылығы Сирияда «Ислам мемлекеті» (ИМ) (Қазақстанда тыйым салынған ұйым — ред.) тобының 25 содырын өлтіріп, тұтқындағанын хабарлады, деп хабарлады NBC News. 

    Фото: Википедия

    АҚШ әскерилері соңғы 10 күнде 11 операция жүргізілгенін, олардың барысында ИМ жоғары лауазымды мүшелері мен қатардағы жауынгерлері нысанаға алынғанын хабарлады.

    Шенеуніктің айтуынша, АҚШ пен жаңа Сирия үкіметі арасындағы ынтымақтастықтың артуы америкалық күштердің елдің бұрын әрекет жүргізбеген аймақтарында ұйымға шабуыл жасауына мүмкіндік берді. Сирия әскерлері биылғы жылы содырлар тобына қарсы кейбір операциялардың қозғаушы күші болды.

    Бұл операциялар 13 желтоқсанда ежелгі Пальмира қаласының маңында Сирияда «Ислам мемлекеті» ұйымының содыры ұйымдастырған тұтқиыл шабуыл салдарынан АҚШ-тың екі әскери қызметкері мен бір азаматы қаза тапқан соң ұйымдастырылды. 

    Бұған дейін АҚШ әскерилері 20 желтоқсан, сенбіге қараған күні Сириядағы «Ислам мемлекеті» лаңкестік тобының нысаналарына соққы бергенін жазған едік.

    Зарина Туғанбаева
