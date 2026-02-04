АҚШ әуе тасымалдаушы кемеге жақындаған ирандық дронды атып түсірді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Иран қатысуымен болған бірқатар оқиғалар аясында өңірдегі жағдай шиеленіскен күйінде қалып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Сейсенбі күні АҚШ әскери күштері Арабия теңізінде Авраам Линкольн әуе тасымалдаушы кемесіне жақындаған ирандық ұшқышсыз ұшу аппаратын атып түсірді. Бұл туралы америкалық ресми өкілге сілтеме жасап Reuters хабарлады.
Мәліметке сәйкес, ирандық Shahed-139 дроны әуе тасымалдаушы кеме бағытына қарай ұшып бара жатқан. Ол кемеден көтерілген F-35 жойғыш ұшағы арқылы жойылған.
U.S. Navy F-35C engaged and shot down an Iranian Shahed-139 drone over the northern Arabian Sea. https://t.co/bmcUzbHKlM pic.twitter.com/FzYQRtMM4K— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2026
Кейінірек АҚШ Орталық қолбасшылығы дронның «агрессивті түрде» жақындағанын, оның ниеті түсініксіз болғанын және халықаралық суларда әрекет етіп жатқан америкалық күштердің шиеленісті бәсеңдету шараларына қарамастан, ұшуын жалғастырғанын мәлімдеді.
АҚШ Орталық қолбасшылығының дерегінше, ұшқышсыз аппарат Иранның оңтүстік жағалауынан шамамен 800 шақырым қашықтықта болған. Әскери ведомство хабарламасында америкалық әскери қызметкерлердің зардап шекпегені және техниканың бүлінбегені атап өтілді.
АҚШ әскери өкілдерінің айтуынша, бұл оқиға бірнеше сағат бұрын болған тағы бір инциденттен кейін тіркелген. Ол жағдайда Иран күштері Ормуз бұғазында америкалық ту астында жүрген, экипажы АҚШ азаматтарынан құралған сауда кемесін қуған.
Әскери мәлімдемеге сәйкес, екі катер мен ирандық Мохаджер дроны Stena Imperative танкеріне жоғары жылдамдықпен жақындап, кемеге түсу және оны басып алу қаупін төндірген.
Аталған оқиға АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер қарсаңында орын алды. Келіссөздер осы аптада өтуі тиіс, бұл ретте өңірде америкалық әскери қатысу күшейтілген.
Бұған дейін Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы Ормуз бұғазында 1 ақпаннан бастап екі күндік атыс қолданылатын әскери-теңіз оқу-жаттығуын өткізетінін хабарлаған болатын.
АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы Иран КСИР-ін жарияланған оқу-жаттығуларды қауіпсіз әрі кәсіби деңгейде өткізуге және теңіздегі шиеленісті ушықтырмауға шақырды.
Айта кетейік, бұған дейін Иран президенті осы аптада Түркия аумағында өтуі мүмкін келіссөздерге дайындық жүргізуге рұқсат бергені хабарланған еді.