Иран АҚШ-пен келіссөздерге дайындалып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Тегеран Вашингтонмен қарым-қатынасының шиеленісіп тұрған тұсында дипломатиялық маневрлерге дайын екені туралы белгі берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Иран президенті Масуд Пезешкиан қауіп-қатер мен негізсіз талап болмаған жағдайда Құрама Штаттармен ықтимал келіссөздерге дайындық жүргізу жөнінде сыртқы істер министріне бұйрық бергенін хабарлады. Ол бұл туралы сейсенбі күні X әлеуметтік желісінде жазды.
- АҚШ президентінің келіссөз жүргізу туралы ұсынысына жауап беруді талап ететін аймақ елдерінің үндеулерін ескере отырып, мен сыртқы істер министріне әділ және тең келіссөз жүргізу үшін қолайлы атмосфера жасауды тапсырдым, - деп атап өтті Пезешкиан.
Ол келіссөздер процесі Иранның ұлттық мүддесі аясында және «қадір-қасиет, сақтық және орындылық» ережелеріне негізделуі керек екенін атап өтті.
Бұл мәлімдеме өткен айда Ирандағы үкіметке қарсы наразылық акцияларының қатыгездікпен басылуынан кейін қарым-қатынастың күрт нашарлауы аясында Тегеранның Вашингтонмен дипломатиялық диалогты қарастыруға дайын екендігі туралы алғашқы тікелей белгісі болды.
Байқаушылар президенттің бұл қадамы бұрын АҚШ-пен келіссөз жүргізу мүмкіндігін ашық түрде қабылдамаған Иранның Жоғарғы көсемі Әли Хаменеимен келісімнің белгісі деп санайды.
Алайда, келісімге қол жеткізу перспективалары белгісіз. АҚШ президенті Дональд Трамп бұған дейін келіссөздер Иранға, соның ішінде оның ядролық бағдарламасына қойылатын талаптарды қамтитынын мәлімдеген болатын. Маусым айында Израиль Иранға қарсы бастаған 12 күндік соғыс кезінде АҚШ Иранның үш ядролық нысанына соққы берді.
Біз бұған дейін АҚШ пен Иран осы аптада Ыстанбұлда Иранның ядролық және зымыран бағдарламасы туралы келіссөз өткізуі мүмкін екенін хабарлаған болатынбыз.