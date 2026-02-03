АҚШ пен Иран жұма күні Ыстанбұлда келіссөз өткізуі мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ пен Иран жұма күні Ыстанбұлда елдер арасындағы шиеленістің артуына байланысты дипломатиялық келіссөздер өткізуі мүмкін, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
NBC News Таяу Шығыстағы төрт дипломатиялық дереккөзге және бір АҚШ шенеунігіне сілтеме жасай отырып, делегациялар құрамында Ақ үйдің арнайы өкілі Стив Уиткофф пен Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи болатынын хабарлайды.
Иран АҚШ-пен келіссөздер жүргізуге дайын және егер оның мақсаты ядролық қарудың дамуына жол бермеу болса, келісімге келуге үміттенеді.
Талқылаудың негізгі тақырыбы Иранның ядролық және зымыран бағдарламасына арналмақшы.
Тараптар жұма күні Ыстанбұлда кездесу ұйымдастыру үшін жұмыс істеп жатыр, бірақ әлі нақтыланған жоқ.
Келіссөздер Қатар мен Мысырдың қолдауымен Түркияның делдалдығымен жүргізіледі. Кейбір Таяу Шығыс дипломаттарының айтуынша, Сауд Арабиясы, Қатар, Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр, Пәкістан және Оман сыртқы істер министрлері келіссөздерге қатысуы мүмкін.
Бұған дейін Иран АҚШ-тың соққысы өңірлік соғыс қаупіне алып келуі мүмкін екенін ескерткен болатын.