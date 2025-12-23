АҚШ елден өз еркімен кететін заңсыз мигранттар төлемін 3000 долларға дейін көтерді
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ Ішкі қауіпсіздік департаменті биыл өзін-өзі депортациялау арқылы АҚШ-тан өз еркімен кететін заңсыз мигранттар үшін төлемді 1000 доллардан 3000 долларға дейін арттырды, деп хабарлайды CBS News.
2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін елден кететін барлық білікті бағдарлама қатысушылары өз еліне тегін ұшақ билетін алады және жаңартылған CBP Home смартфон қосымшасын пайдаланып елден өз еркімен кетсе, АҚШ-та заңсыз болуына байланысты кейбір азаматтық айыппұлдардан немесе жазалардан босатылады.
2025 жылдың мамыр айындағы жағдай бойынша АҚШ миграция және кеден қызметі заңсыз мигрантты тұтқындау, ұстау және депортациялаудың орташа құны шамамен 17 000 долларды құрайды деп есептейді.
АҚШ Ішкі қауіпсіздік департаментінің мәліметі бойынша, 2025 жылдың қаңтарынан бері 1,9 миллион құжатсыз мигрант «өз еркімен депортацияланған», оның ішінде «он мыңдаған» адам CBP Home бағдарламасы арқылы депортацияланған.
Үкіметтің ішкі деректеріне сәйкес, Дональд Трамптың екінші мерзімінің алғашқы алты айында әкімшілік шамамен 150 000 адамды депортациялап, 13 000 өзін-өзі депортациялауды тіркеген.
Бұған дейін мамыр айында АҚШ Ішкі қауіпсіздік департаменті CBP Home қолданбасын пайдаланып, АҚШ-тан кететіндерге саяхат шығындарын өтеуді және 1000 доллар төлем жасауды бастағаны хабарланған болатын.