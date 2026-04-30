АҚШ Еуроодақ азаматтарының биометриялық деректеріне қол жеткізуді талап етті
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Еуроодақ елдеріне шекара қауіпсіздігі бойынша серіктестіктің кеңейтілген бағдарламасы аясында полиция базасындағы биометриялық деректермен алмасуды ұсынды. Бұл елге визасыз кіру шарттарымен байланысты, деп хабарлайды DW.
Бұл бастама АҚШ-қа 90 күнге дейін визасыз кіру бағдарламасына қатысу шарттарына қатысты болмақ.
АҚШ визасыз режимге қолжетімділікті жаңа қауіпсіздік талаптарымен байланыстырды. Егер келісім 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жасалмаса, Еуроодақ елдері шектеулерге тап болуы мүмкін.
Еуропалық комиссия белгіленген мерзімді растады. Алайда бұл ұсыныс ЕО ішінде дау тудырды. Еуропарламент депутаты Ракиель Гарсия Эрмида-ван дер Валле жағдайдың Еуроодаққа қысым көрсету екенін айтып, келіссөздерді тоқтатуға шақырды.
Қазіргі уақытта полиция деректер базасынан, соның ішінде саусақ іздері және бет кескіндерімен бөлісуге қатысты талқылаулар жүріп жатыр. Мұндай дерекқорларда тек сотталған қылмыскерлер туралы ғана емес, сонымен қатар күдіктілер туралы да ақпарат бар, бұл қосымша алаңдаушылық тудырады.
Журналист және құқық қорғаушы Маттиас Монройдың айтуынша, бұл тәжірибе қарапайым азаматтарға да әсер етуі мүмкін, өйткені дерекқорға кіру міндетті түрде кінәні мойындауды білдірмейді.
Сарапшылар деректер алмасудың теңсіздігін атап өтті. АҚШ-та Еуропалық деректер базасымен салыстыруға болатын бірыңғай орталықтандырылған жүйе жоқ.
Еуроодақта бұл бастамаға қатысты талқылаулар жалғасып, оның ЕО азаматтары үшін құқықтық және саяси салдары бағаланып жатыр.
