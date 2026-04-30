АҚШ Федералдық қор жүйесі пайыздық мөлшерлемелерді өзгеріссіз қалдырды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Федералдық қор жүйесінің мүшелері пайыздық мөлшерлемелерді жылдық 3,5%-3,75% диапазонында сақтап қалу үшін дауыс берді, деп хабарлайды NBC News.
Реттеуші мөлшерлемені осы деңгейде үшінші рет қатарынан сақтап отыр.
- Соңғы көрсеткіштер экономикалық белсенділіктің тұрақты қарқынмен өсіп келе жатқанын куәландырып отыр. Жұмыспен қамту өсімі орташа есеппен төмен болып қалып отыр, ал жұмыссыздық деңгейі соңғы айларда іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Инфляция жоғары деңгейде, бұл жуырда болған әлемдік энергия тасымалдаушылар бағасының өсімінің көрінісі деуге болады, - делінген мәлімдемеде.
Тек Дональд Трамп жақында ғана тағайындаған Стивен Миран ғана мөлшерлемені ширек пунктке шегеруді қолдады.
Бұл Джером Пауэлдің әлемдегі ең қуатты орталық банктің төрағасы ретінде соңғы кездесуі болуы мүмкін.
Сенаттың банк комитеті ФҚЖ төрағасы лауазымына Трамптың Пауэлдің орнына ұсынған Кевин Уоршты бекіту үшін дауыс берді.
Пауэлл 15 мамырда өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін ФҚЖ төрағасы қызметінен кететін болса да, ол Әділет министрлігінің оған және орталық банкке қатысты тергеуі «толық аяқталғанша» Басқарушылар кеңесінің мүшесі болып қала беретінін мәлімдеді.
Еске салсақ, қаңтар айында Трамп Детройт экономикалық клубында сөйлеген сөзінде АҚШ тарихындағы ең күшті және ең жылдам экономикалық өрлеу туралы жариялады.