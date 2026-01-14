Трамп АҚШ-тағы инфляцияны жеңгенін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трамп Детройт экономикалық клубында сөйлеген сөзінде АҚШ тарихындағы ең күшті және ең жылдам экономикалық өрлеу туралы жариялады, деп хабарлайды NDTV.
Ақ үй басшысы өз әкімшілігінде қарқынды өсім, өнімділіктің, инвестициялардың артуы, табыстың өсуі және инфляцияны жеңу байқалып отырғанын хабарлады. Импорттық тауарларға, әсіресе автомобильдерге енгізілген жоғары баж салығы барлық салаларда инвестициялардың рекордтық өсіміне және жалақының өсуіне әкелді.
- Америкалық көлік өндірушілер қазір 70 млрд доллардан астам жаңа инвестиция алып жатыр, бұл ақшаның көп бөлігі әлемнің автомобиль астанасы Детройтқа түсіп отыр, - деп хабарлады Дональд Трамп.
Трамп тарифтік саясатқа қатысты сөзінде оның айтарлықтай қаржылық пайда әкелгенін мәлімдеді.
- Ол Құрама Штаттар қазынасына жүздеген миллиард доллар әкелді, инфляцияны тежеуге көмектесті және федералды бюджет тапшылығын таңқаларлық 27%-ға азайтты және бұл қысқа мерзімде ғана болды, - деді АҚШ президенті.
Трамп сыншылардың тарифтік саясатқа қатысты барлық болжамы орындалмағанын атап өтті.
- Фактілер тарифтерді америкалық тұтынушылар төлеп отырмағанын сенімді түрде дәлелдеді. Оларды шетелдер мен делдалдар төлеп отыр. «Сарапшылар» делінетіндердің 100% қателескені, ал Трамптың айтқаны дұрыс болғаны кезекті рет дәлелденді, - деп атап өтті Ақ үй басшысы.
Трамп сайлауалды уәделерін орындағанын мәлімдеді.
- Соңғы 12 айда мен 2024 жылы сіздерге осында берген уәделерімнің барлығын дерлік орындадым. Мен сізге Америка тарихындағы ең ірі салық жеңілдігін ұсындым, - деп қосты Дональд Трамп.
Байден әкімшілігін сынға алған Трамп өз әкімшілігі Американың сауда теңгерімсіздігін күрт төмендеткенін мәлімдеді.
- Байден тұсында біз тарихтағы ең үлкен сауда тапшылығына тап болдық, жыл сайын 1 трлн доллардан астам шығынға ұшырадық. Біз бұл үлкен сауда тапшылығын қысқа мерзімде 62%-ға азайттық, - деп атап өтті АҚШ президенті.
Шетелдік инвестицияларға қатысты Трамп: «Байден әкімшілігінің төрт жылында олар АҚШ-қа 1 трлн доллардан аз жаңа инвестиция тартты. Бір жылдан аз уақыт ішінде мен бүкіл әлемнен 18 трлн доллардан астам инвестиция тарттым – бұл кез келген ел үшін рекордтық көрсеткіш, - деді.
Бұған дейін президент Дональд Трамп республикашылдарға биылғы аралық сайлауда Конгресті бақылауда ұстай алмаса, демократтар оған тағы да импичмент жариялайтынын ескерткенін жазған едік.