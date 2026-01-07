Республикашылдар жеңіске жете алмаса, АҚШ президентіне импичмент жарияланады – Трамп
АСТАНА. KAZINFORM – Президент Дональд Трамп республикашылдарға биылғы аралық сайлауда Конгресті бақылауда ұстай алмаса, демократтар оған тағы да импичмент жариялайтынын ескертті, деп хабарлайды NBC News.
- Сіздер аралық сайлауда жеңіске жетуіңіз керек, себебі егер біз аралық сайлауда жеңіске жетпесек, олар маған импичмент жариялауға себеп табады. Мен импичментке ұшыраймын, - деді Дональд Трамп Өкілдер палатасының республикашылдар саясаты саммитінде сөйлеген сөзінде.
Өкілдер палатасының барлық мүшесі және сенаторлардың үштен бір бөлігі қараша айында қайта сайлауға түседі және бұл республикашылдардың Трамп президенттігінің екінші мерзімінің соңғы екі жылында өз бағдарламасын жүзеге асыруды жалғастыра алу-алмауын анықтауы мүмкін.
АҚШ-тың Венесуэладағы президент Николас Мадуроны ұстау операциясынан кейін Өкілдер палатасының мүшесі, Калифорния штатынан демократ Максин Уотерс Трамп әрекеттерінің импичментке негіз болуы мүмкін екенін мәлімдеді.
- Бүгінде көптеген демократ қазіргі саяси жағдайда импичмент мүмкін бе деген сұраққа алаңдап отыр. Мен өз ұстанымымды қайта қарастырып жатырмын. Республикашылдар әрекет етуден бас тартса да, демократтар бұл әкімшіліктің мұндай радикалды әрекеттеріне қарамастан үнсіз немесе әрекетсіз қала алмайды, - деп мәлімдеді Максин Уотерс.
Трамп – Өкілдер палатасы тарапынан 2019 және 2021 жылдары екі рет импичмент жарияланған жалғыз президент. Сенаттың жақтастары оны екі жағдайда да кінәлі деп тану үшін үштен екі дауысқа ие бола алмады.
АҚШ президенті бірнеше рет өзінің кінәсіз екенін мәлімдеп, импичментті саяси мақсаттағы шабуыл ретінде көрсетуге тырысты.
Демократтар бұған дейін Трамп импичментіне қатысты пікір білдіргенін жазған болатынбыз.