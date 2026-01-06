Демократтар Трамп импичментіне қатысты пікір білдірді
АСТАНА.KAZINFORM - Президент Дональд Трамптың Венесуэладағы операциясына қатысты демократтардың ашу-ызасы Демократиялық партияның кейбір мүшелерінің оны импичментке шақыруына ұласты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Трамп әкімшілігі Каракаста әуе шабуылдарын жасап, Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның әйелін тұтқындағаннан кейін, бірнеше саясаткер Трампқа қарсы қылмыстық іс қозғауды талап етті.
- Көптеген америкалық ауыр сезіммен оянды. Бостандық деген желеумен соғысқұмар әкімшілік басып кіруді ақтау үшін өтірік айтып, ресурстарды алу және байлығын арттыру үшін бізді заңсыз, шексіз соғысқа сүйреп апара жатыр. Біз Конгресс мүшесі Ильхан Омардың Конгрестің билігін растайтын Соғыс өкілеттіктері туралы қарарын қабылдауымыз керек, ал Трамп импичментке ұшырауы керек, - деп жазды Иллинойс штатынан шыққан демократ Делия Рамирес X-тегі жазбасында.
Рамирес Трамптың Венесуэлаға қарсы әскери әрекет жасауына жол бермеуге бағытталған өкіл Ильхан Омар (Миннесота штатынан шыққан демократ) ұсынған қарар туралы айтып отыр, деп хабарлайды FOX News.
Сонымен қатар, Өкілдер палатасындағы Дэн Голдман Трампты Конгресті айналып өтіп, Венесуэламен «соғыс» бастағаны үшін сынға алып, әкімшілік заң шығарушыларға «қанағаттанарлық түсініктеме бермегенін» айтты.
- АҚШ Конституциясының бұл бұзылуы импичментке негіз бола алады. Мен Өкілдер палатасындағы республикашыл әріптестерімді демократтарға қосылып, осы президентті Конституцияны өрескел бұзғаны үшін жауапкершілікке тарту арқылы Конгрестің беделін растауға шақырамын, - деді Голдман өз мәлімдемесінде.
Мэриленд штатынан шыққан демократ Эйприл Макклейн Делани Трамптың атын атамады, бірақ әлеуметтік желіде былай деп жазды: «Ашық айтайық: Конгрестің соғыс жариялауынсыз басқа елге басып кіру және оны басқару импичментке негіз болып саналады. Бұл заңсыздықты тоқтатудың ең жақсы стратегиясы ретінде импичменттің орындылығы - біздің фракциямыз байыпты талқылауы керек тактикалық шешім».
Калифорния губернаторлығына кандидат, конгресмен Эрик Свалвелл (Демократ) Трамптың импичментін қолдау мүмкіндігін жоққа шығармады.
Прогрессивті Өкілдер палатасының кандидаттары, соның ішінде бос орынға үміткер де өз пікірлерін білдірді.
- Мен Конгрестің өз өкілеттігін жүзеге асыруын, бұл қақтығысты тоқтатуын және осы соғыс қылмыскері президентті қызметінен босатуын талап етемін, - деп жазды Иллинойс партиясы Өкілдер палатасының кандидаты Кэт Абугазале.
Демократтар Трампты егемен елге заңсыз басып кіру үшін АҚШ заңдарын бұзды деп айыптады.
Сонымен қатар, республикашылдар мұны диктаторды және АҚШ пен тұтастай алғанда аймаққа қарсы ұзақ уақыт бойы қарсылас болған адамды құлатудың сәтті қадамы деп санайды.
Жетекші республикашыл заң шығарушылар да Конгреске әскери операция емес, құқық қорғау операциясы деп атаған операциядан бұрын хабарлаудың қажеті жоқ деп мәлімдеді.
Бұған дейін БҰҰ-дағы АҚШ елшісі Майк Уолтц БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің төтенше отырысында Венесуэладағы АҚШ-тың әскери әрекетін қорғап, «Біз Венесуэлаға немесе оның халқына қарсы соғыс жүргізіп жатқан жоқпыз. Біз елді басып алып жатқан жоқпыз. Бұл құқық қорғау операциясы» деп мәлімдегені хабарланған болатын.