АҚШ Газа тұрғындарының бір бөлігін уақытша баспанамен қамтамасыз етпек
АСТАНА. KAZINFORM – Вашингтон Израиль бақылауындағы Газа секторының шығыс бөлігінде уақытша тұрғын аймақтарын құру бастамасын талқылап жатыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
The New York Times газетінің хабарлауынша, АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі «Баламалы қауіпсіз қауымдастықтар» деп аталатын құрылыстар – әрқайсысы 20 мыңнан 25 мыңға дейін адамға арналған уақытша құрылыстардан тұратын қоныстар салуды жеделдетуді ұсынып отыр.
Жоба бірқатар аймақтық серіктестермен талқылау үстінде және тұрғын үй, медициналық мекемелер және білім беру мекемелерін құруды қарастырып отыр.
Бастама жетекшісі, әкімшілік өкілі Арье Лайтстоунның айтуынша, Вашингтонның басты міндеті – тұрғындарды баспанамен тез қамтамасыз ету.
- Адамдарды қауіпсіз тұрғын үймен мүмкіндігінше тез қалай қамтамасыз ете аламыз. Бұл ең оңай жол, - деді ол басылымға.
Басылымның хабарлауынша, мұндай қоныстар анклавтың шамамен 2 млн тұрғынының аз ғана бөлігін сыйдыра алады. Мәселе әлі де бар: қаржыландыру, адамдар қозғалысы еркіндігі, аймақтарға кіруді мақұлдау, сондай-ақ Израильдің тексерілгеннен кейін жеке кандидаттарға вето қоюы.
Times of Israel газеті бұған дейін АҚШ «Жаңа Газа» терминін Израиль күштері 10 қазанда атысты тоқтату туралы келісімнің бөлігі ретінде шегінген «Сары сызық» шекарасының шығысындағы аймақтарға қатысты қолданып жатқанын хабарлаған болатын.
Палестина сарапшылары бұл бастаманы сынға алып, Газаның іс жүзіндегі бөліну қаупі туралы ескертті. Зерттеуші Рами Абу Зубайда бұл жоспарды шындыққа жанаспайды деп атады, себебі Газаның тығыз урбанистік құрылымы «аумақтық бөлінуге қарсы тұр».
- Израиль бұл аймақты шегінгенге дейін де, екі жылдық қақтығыс кезінде де толық бақылауға ала алмады, - деп атап өтті ол.
Газада туған саясаттанушы Рами Баруд жобаның «екі Газа» моделін жасайтынын және шығыста балама әкімшілік орталық құруды мақсат ететінін мәлімдеді.
- Менің ойымша, Израиль мұндай әлеуметтік инженерия моделін енгізе алады, - деді Рами Баруд.
Ол сондай-ақ күшті әлеуметтік бірлік бөлінуді екіталай ететінін атап өтті.
Сарапшылар Газаны сегменттеу тұжырымдамасы жаңалық емес екенін жеткізді. 1971 жылы Израиль премьер-министрі Ариэль Шарон аумақты бөлу үшін «бесфалангалық» жоспарын ұсынған. Израиль сонымен қатар Нетцарим және Филадельфия дәліздерін құрып, жолдар мен шекараны бақылауын күшейтті.
Қазіргі уақытта уақытша бөлу ретінде қарастырылған Сары сызықтың біртіндеп тұрақты бөлуге айналып бара жатқаны алаңдаушылық тудырып отыр. Сыншылар америкалық жоспарды жүзеге асыру халықтың көп бөлігі мен қираған батыс Газаның ұзақ мерзімді оқшаулануына әкелуі мүмкін екенін ескертті.
БҰҰ Сауда және даму жөніндегі конференциясының (ЮНКТАД) жаңа есебінде анклавтағы ЖІӨ-нің төмендеуі «бұрын-соңды болмаған және апатты» делінген.
Бұған дейін АҚШ пен Израиль үкіметтері қолдайтын Газа гуманитарлық көмек қоры (GHF) өз жұмысын тоқтататынын жариялады.