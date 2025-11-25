Газадағы гуманитарлық көмек қоры жұмысын тоқтатқанын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Израиль үкіметтері қолдайтын Газа гуманитарлық көмек қоры (GHF) өз жұмысын тоқтатады. Бұл туралы қордың баспасөз қызметі хабарлады, деп жазды ТАСС ақпарат агенттігі.
- Біз өз жұмысымызды тоқтата отырып, бейімділік, жергілікті ынтымақтастық және есеп беру қақтығыс аймақтарындағы гуманитарлық көмектің қалай түрлене алатынын дәлелденген үлгісін қалдырып отырмыз, - делінген қордың X әлеуметтік желісіндегі мәлімдемесінде.
GHF мәлімдеуінше, төрт жарым айлық жұмыс барысында қор Газаға 187 млн үлес тамақ жеткізіп, оларды анклав тұрғындарына таратқан.
Наурыз айынан бастап шілде айының соңына дейін Израиль билігінің шешімі бойынша Газа секторына халықаралық гуманитарлық көмек жеткізілген жоқ, еврей мемлекетінің билігі барлық өткелді жауып тастады. Сектор тұрғындары арасында азық-түлікті үлестіру Газадағы гуманитарлық көмек қорының пункттер жүйесі арқылы жүзеге асырылды. БҰҰ Газа секторында GHF жұмыс істей бастағалы онда гуманитарлық көмек алуға тырысқан шамамен екі мың палестиналықтың қаза тапқанын хабарлады. Ресейдің БҰҰ жанындағы тұрақты өкілінің бірінші орынбасары Дмитрий Полянский тамыз айында атап өткендей, қор жұмысын гуманитарлық миссия деп санауға болмайды, себебі ол бейбіт тұрғындарды қорқыту және басу үшін пайдаланылды.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.
Бұған дейін БҰҰ және оның гуманитарлық серіктестері 10 қазандағы атысты тоқтату туралы келісім күшіне енгеннен бері Газа секторындағы өткізу пункттерінде 24 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жинағанын жазған едік.