Бітім жасалғаннан бері Газаға 24 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткізілді - БҰҰ
АСТАНА.KAZINFORM - БҰҰ және оның гуманитарлық серіктестері 10 қазандағы атысты тоқтату туралы келісім күшіне енгеннен бері Газа секторындағы өткізу пункттерінде 24 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жинады. Бұл туралы жұма күні БҰҰ өкілі мәлім етті, деп хабарлайды Синьхуа.
-Мұқтаж адамдардың көпшілігі азық-түлік, дәрі-дәрмек және медициналық құралдар, тағам қоспалары мен тұрғын үй құрылысына арналған материалдарды қамтитын көмекке қол жеткізе алды, - деді БҰҰ Бас хатшысының баспасөз хатшысы Стефан Дюжаррик.
Сонымен қатар, ол БҰҰ және оның серіктестері Газадағы өткізу пункттерінде жинаған тауарларды ұстап алу немесе тонау саны айтарлықтай азайғанын атап өтті. Ол 10-28 қазан аралығында жиналған заттардың тек 5 пайызы ғана ұсталғанын, ал 19 мамыр мен 9 қазан аралығындағы көрсеткіш шамамен 80 пайыз болғанын айтты.
С. Дюжаррик БҰҰ-ның Гуманитарлық істерді үйлестіру басқармасы (ГІҮБ) гуманитарлық және коммерциялық көмектердің көбірек келуіне байланысты ұсталған жүктер саны азая беретініне сенім білдірді.
- Біз барлық өткелдерді ашуға және Газаға гуманитарлық көмек жеткізуге уәкілетті БҰҰ агенттіктері мен ұйымдарын көбейтуге шақырамыз, - деді ол.
Сонымен қатар, Гуманитарлық мәселелерді үйлестіру басқармасы Израильдің бүкіл аймақтағы әуе шабуылдары туралы хабарламаларға қарамастан, гуманитарлық серіктестер өз күш-жігерін арттыра беретінін хабарлады және Израиль әскери күштеріне әскери операциялар кезінде бейбіт тұрғындар мен гуманитарлық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін еске салды.
Атыс тоқтатылғаннан бері Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Газаға инсулин, көмекші құралдар, маңызды дәрі-дәрмектер, тырысқаққа қарсы жинақтар және хирургиялық құралдарды қоса алғанда, 840-тан астам өмірді сақтап қалатын дәрі-дәрмек жеткізді.
Бұған дейін Ердоған Израиль аштықты қару ретінде пайдаланып отырғанын мәлімдеген еді.