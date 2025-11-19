АҚШ гипердыбыстық технологияларды сынайтын құрылғыны іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — American Electron зымыраны АҚШ-тың зымыранға қарсы қорғаныс агенттігі үшін гипердыбыстық технологияларды сынауға арналған құрылғыны іске қосты. Бұл туралы Report агенттігі жазды.
— Құрылғыны іске қосудағы мақсат зымыранға қарсы қорғаныстың озық технологияларын сынау арқылы отанды қорғаудағы ұлттық мүдделерді ілгерілету, — делінген хабарламада.
«Van» құпия миссиясын орындайтын электрондық зымыран Вирджиния штатының Атлант мұхиты жағалауындағы Уоллопс аралында орналасқан NASA-ның Уоллопс ғарыш айлағынан ұшырылды.
Құрылғы туралы егжей-тегжей ақпарат шыққан жоқ.
Rocket Lab компаниясының мәліметінше, оның тасымалдаушыдан 80 шақырым биіктікте бөлінуі сәтті өтті.
Бұл гипердыбыстық технологияларды сынауға арналған алтыншы рейс. Біріншісі 2023 жылдың маусымында, екіншісі және үшіншісі өткен жылдың қараша және желтоқсан айларында, төртінші және бесіншілері осы жылдың қыркүйек айында жүзеге асырылды.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ Трамптың тапсырмасынан кейін алғаш рет баллистикалық зымыран сынағын өткізетіні туралы жаздық.