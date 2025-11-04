АҚШ Трамптың тапсырмасынан кейін алғаш рет баллистикалық зымыран сынағын өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Трамптың мәлімдемелерінен кейін континентаралық баллистикалық зымыранды (МБР) алғашқы рет сынақтан өткізеді, деп хабарлайды Newsweek.
АҚШ тұрақты ядролық заряды жоқ, бірақ ядролық заряд тасуға қабілетті континентаралық баллистикалық зымыранның алғашқы сынағын өткізуге дайындалып жатыр.
Зымыран Калифорниядағы Ванденберг ғарыш күштерінің базасынан ұшырылып, Маршалл аралдарындағы Рональд Рейган атындағы зымыранға қарсы қорғаныс полигонына бағытталмақ. Айтуынша, сынақ зымыранның мүмкіндіктерін тексеруге арналған, яғни ядролық қарудың нақты детонациясы жоспарланбаған.
Жоспарланған ұшырылым соңғы екі айдағы екінші сынақ болады. Бұған дейін осындай траектория бойынша ұшырылым мамыр айында өткізілген. Қыркүйекте АҚШ-тың суасты күштері Атлантика мұхитында төрт оқ-дәрісіз зымыран ұшырған.
— Навигациялық ескертулер көрсеткендей, АҚШ ядролық заряд тасуға қабілетті, бірақ заряды орнатылмаған континентаралық баллистикалық зымыранның алғашқы сынағын жоспарлаған, — деп дереккөз хабарлады.
Бұған дейін 30 қазанда Дональд Трамп Пентагонға ядролық қарудың сынақтарын дереу бастау жөнінде тапсырма берген.
Артынша Трамп АҚШ-тың ядролық сынақ жүргізетінін растады.
Ал АҚШ Энергетика министрі Крис Райт Трамптың тапсырмасында компоненттерді, яғни атомдық жарылысты іске қосуға қажетті бөлшектерді тексеру туралы айтылғанын және нақты детонациялар туралы емес екенін нақтылады.