Трамп АҚШ-тың ядролық сынақ жүргізетінін растады
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ-тың ядролық қаруы басқа елдермен салыстырғанда көбірек. Дональд Трамп бұған дейін жарияланған АҚШ ядролық сынақтар жүргізетіні туралы жазбасын растады, деп хабарлайды CBS арнасы.
CBS арнасына берген сұхбатында АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ-тың ядролық сынақ жүргізетінін растады, бірақ оқтұмсық жаруды меңзеп тұрғанын нақтылаудан бас тартты.
-Бізде басқа елдерге қарағанда ядролық қару көп. Ресей екінші орында. Қытай үшінші орында, бірақ бес жылдан кейін ол қуып жетеді. Білесіз бе, олар қаруды өте жылдам шығарып жатыр және менің ойымша, біз ядролық қарусыздану мәселесінде бірдеңе істеуіміз керек. Бізде әлемді 150 есе жарып жіберуге жеткілікті ядролық қару бар, - деді Трамп тілшінің сұрағына жауап бере отырып.
АҚШ президенті сынақтарды «қалай жұмыс істейтінін көру үшін» жүргізу керектігін атап өтті. Ол сондай-ақ Ресей мен Қытайдың ядролық қару сынақтарын жүргізіп жатқанын, бірақ олар бұл туралы ашық айтпайтынын айтты. АҚШ-тың бұл мәселе бойынша ашық ұстанымы бар.
- Ресей сынақтан өткізіп жатыр, Қытай сынақтан өткізіп жатыр, бірақ олар бұл туралы айтпайды. Білесіз бе, біз ашық қоғамбыз. Біз басқашамыз. Біз бұл туралы айтамыз, - деп қосты Трамп.
Бұған дейін, 3 қазанда АҚШ президенті Дональд Трамп Пентагонға тиісті бұйрық бергеннен кейін, АҚШ ядролық қаруды сынақтан өткізе бастағанын жариялаған болатын.