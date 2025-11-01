Трамп АҚШ-тың жерасты ядролық сынақтары туралы сұраққа жауап беруден жалтарды
АСТАНА.KAZINFORM - Жерасты ядролық сынақтарын қайта бастау туралы сұраққа Ақ үй басшысы «Бұл туралы жақын арада белгілі болады» деп жауап берді. АҚШ 1992 жылдан бері жарылыс жасамаған, деп хабарлайды DW.
Жұма, 31 қазанда АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонның ядролық сынақтарды қайта бастайтынын мәлімдеді, бірақ ядролық жарылыстар туралы сұраққа жауап беруден бас тартты.
«Мен бұл туралы айтпаймын» деді Трамп Вашингтоннан Палм-Бичке ұшқан Air Force One бортында АҚШ жерасты ядролық сынақтарын қайта бастайтыны туралы сұраған журналистерге.
-Бұл туралы жақын арада белгілі болады, бірақ иә, біз біраз сынақтар жүргіземіз. Басқа елдер де мұны істеп жатыр. Егер олар мұны істейтін болса, біз де жасаймыз,- деді америкалық көшбасшы.
Бір күн бұрын Трамп Пентагонға 33 жылдық үзілістен кейін ядролық қаруды сынауды бастауды тапсырғанын мәлімдеді.
«Басқа елдер сынақ бағдарламаларын жүргізіп жатқанда, мен Қорғаныс министрлігіне ядролық қаруымызды теңдік негізде сынақтан өткізуді тапсырдым. Бұл процесс дереу басталады» деп жазды ол 30 қазанда TruthSocial әлеуметтік медиа платформасында. Ақ үй басшысы Америка Құрама Штаттарында «басқа елдерге қарағанда ядролық қару көп» екенін атап өтті.
Америка Құрама Штаттары 1992 жылдан бері ауқымды ядролық қару сынағын өткізген жоқ. Вашингтон 1996 жылғы Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шартқа қол қойды, бірақ оны ратификациялаған жоқ. Содан бері Америка Құрама Штаттары Невада сынақ полигонында субкритикалық жерасты ядролық сынақтарын өткізіп келеді.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэладағы әскери нысандарға соққы беруді тапсырғаны туралы БАҚ хабарламаларын жоққа шығарған болатын.