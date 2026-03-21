АҚШ Иран мұнайын сату және тасымалдау операцияларына уақытша рұқсат берді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Қаржы министрлігі танкерлерге бұрын тиелген Иран мұнайымен бір ай бойы мәмілелер жасауға мүмкіндік беретін уақытша лицензия берді, деп хабарлайды ТАСС.
АҚШ 20 наурызға дейін танкерлерге тиелген Иран мұнайын сату және тасымалдау операцияларын жүргізуге рұқсат берді. Тиісті шешім Шетелдік активтерді бақылау басқармасы жариялаған жалпы лицензияда бекітілген.
Құжатқа сәйкес, 20 наурыз түн ортасына дейін тиелген мұнай мен мұнай өнімдерін «сату, жеткізу және түсіруге» байланысты мәмілелерге рұқсат етіледі. Лицензияның қолданылу мерзімі бір айға созылады, яғни 19 сәуір түн ортасына дейін.
Белгіленген мерзім ішінде АҚШ мұнай танкерлерін қауіпсіз айлаққа тоқтату және тұрақтауды қамтамасыз етуге, экипаждардың қауіпсіздігін сақтауға, кемелерді жөндеуге, сондай-ақ экологиялық тәуекелдерді азайту шараларын қабылдауға және басқа да ілеспе сервистік рәсімдерді орындауға қажетті қаржылық операцияларды жүргізуге рұқсат береді.
Құжат сондай-ақ иранның мұнай мен мұнай өнімдерін АҚШ-қа жеткізуге рұқсат береді. Сонымен қатар, лицензия КХДР, Куба, сондай-ақ ДНР, ЛНР және Қырым юрисдикциясында орналасқан немесе әрекет ететін тұлғалармен жасалатын операцияларға қолданылмайды.
Айта кетейік, Ирак мұнай кен орындарында форс-мажор жариялады.