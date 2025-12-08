АҚШ ирандықтардың екінші тобын депортациялады — NYT
АСТАНА. KAZINFORM — Трамп әкімшілігі мен Иран арасында екі ай бұрын қол жеткізілген келісім аясында жексенбі күні Аризонадан шамамен 50 ирандық пен басқа да депортацияланған тұлғаларды тасымалдайтын ұшақ ұшып шықты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Әуе кемесі Аризона штатының Меса қаласынан ұшып шықты, ол Мысыр мен Кувейтте екі рет аялдама жасайды. Ресей мен араб елдерінің азаматтары Каирде түседі, ал ирандықтар Кувейтке барып, Тегеранға ұшатын Kuwait Airways чартерлік рейсіне отырады, деп хабарлады The New York Times газеті көпшілік алдында сөйлеуге рұқсаты болмағандықтан аты-жөнін атамауды сұраған екі ирандық шенеунікке сілтеме жасап.
Бұл ирандықтарды Тегеран мен Вашингтон арасындағы бірнеше айлық келіссөзден соң қыркүйек айында Иран азаматтарының бірінші тобы жіберілгеннен кейінгі екінші рейс болды.
АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрлігі рейс туралы түсініктеме берген жоқ.
Иран СІМ консулдық қызметінің директоры Моджтаба Шасти Карими жексенбі күні жергілікті БАҚ-қа Иран алдағы күндері АҚШ-тан шамамен 55 депортацияланған адамның келуін күтіп отырғанын хабарлады.
Трамп әкімшілігінің депортацияға ұшырауы мүмкін иран азаматтарының оралуын үйлестіру туралы Тегеранмен келісімге келгені туралы хабарланды. Болжам бойынша, олардың саны шамамен 2000 адам.
Трамп әкімшілігі АҚШ шекарасын заңсыз кесіп өткен заңсыз иммигранттарды ел тарихындағы ең ірі депортациялауды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
АҚШ Азаматтық және иммиграция қызметі (USCIS) 19 «проблемалы елден» келген шетелдік азаматтардың грин-карталарын қайтадан тексереді, оның ішінде ирандықтар да бар.