KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:55, 29 Қараша 2025 | GMT +5

    АҚШ-та 19 елден келген азаматтардың грин-карталары қайта тексерілмек

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Азаматтық және иммиграция қызметі (USCIS) 19 «проблемалы елден» келген шетелдік азаматтардың грин-карталарын қайтадан тексереді, оның ішінде Ауғанстан да бар, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.

    АҚШ
    Фото: Азертадж

    Бұл туралы АҚШ Азаматтық және иммиграция қызметінің (USCIS) директоры Джозеф Эдлоу әлеуметтік желіде мәлімдеді.

    Ол АҚШ президенті Дональд Трамп барлық «қатер төндіретін» елдерден келген шетелдік азаматтардың грин-карталарын толық және жан-жақты қайта тексеруді тапсырғанын атап өтті.

    Бұл мәлімдеме АҚШ Ұлттық гвардиясының екі сарбазының Ақ үй маңында атып өлтірілгеннен кейін бір күннен соң жасалды. Күдікті — Ауғанстан азаматы. Ол 2021 жылы АҚШ-қа қоныс аударған.

    Еске салсақ, жақында Ақ үй маңындағы атыстан кейін АҚШ Ұлттық гвардиясының екі сарбазы жараланды.

    Кейіннен сарбазға оқ атқан күдіктінің жеке басы анықталды.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Виза
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар