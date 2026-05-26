АҚШ Иранға шабуыл жасады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иран күштерінің қауіп-қатерінен қорғану үшін «қорғаныс сипатындағы шабуыл» жасағанын мәлімдеді.
— Нысаналардың ішінде зымыран ұшырғыштар мен мина қоюға тырысқан ирандық қайықтар болды. АҚШ Орталық қолбасшылығы атысты тоқтату режимі аясында ұстамдылық таныта отырып, біздің күштерімізді қорғауды жалғастырып отыр, — деді CENTCOM өкілі, Әскери-теңіз күштерінің капитаны Тим Хокинс.
Орталық қолбасшылық шабуыл туралы қосымша ақпарат берген жоқ.
Иран әлі АҚШ шабуылына жауап берген жоқ. Алайда, Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Эсмаил Бакай бұған дейін соғысты тоқтату бойынша келіссөздерде біраз ілгерілеушілік болғанымен, келісім «жақын емес» деп мәлімдеген.
Иран дереккөздері Al Jazeera арнасына АҚШ шабуылына дейін Ислам революциялық гвардия корпусы (IRGC) теңіздегі кемеге шабуыл жасағанын айтты.
Соңғы шабуылдар 8 сәуірден бері күшінде болған АҚШ пен Иран арасындағы ресми атысты тоқтатуға қарамастан жасалды. Дүйсенбі күні таңертең жоғары лауазымды ирандық делегация бейбітшілік келісімін талқылау үшін Дохаға барды.
Құрамында Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи мен Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф бар делегацияның келуі Трамптың бейбітшілік келіссөздерінің «жақсы жүріп жатқаны» туралы мәлімдемесімен тұспа-тұс келді.
— Бұл барлығы үшін керемет келісім болады немесе келісім мүлде болмайды. Бұл дегеніміз — майдан шебіне оралу және атыс, бірақ бұрынғыдан да үлкен және күштірек, бірақ ешкім мұны қаламайды! — деп жазды Трамп Truth Social сайтында.
Ақ үй басшысы Иранның байытылған уранды пайдалануын жалғастыру мәселесін де қозғады.
— Байытылған уран не дереу АҚШ-қа жеткізіліп, жойылу үшін беріледі немесе Иран Ислам Республикасымен бірлесіп және үйлестіре отырып, сол жерде немесе басқа қолайлы жерде жойылады, Халықаралық атом энергиясы агенттігі (МАГАТЭ) немесе оған теңестірілген агенттік бұл процесс пен оқиғаның куәсі болады, — деп жазды ол Truth Social желісінде.
Трамп атап өткендей, МАГАТЭ немесе осыған ұқсас комиссиялар байытылған уранды жоюды бақылауы керек.
Бұған дейін Трамп Ибраһим келісімін кеңейтуді ұсынған болатын.