АҚШ Израильге 12 мың әуе бомбасын сатуды мақұлдады
АСТАНА.KAZINFORM- АҚШ Мемлекеттік департаменті жұма күні Израильге оқ-дәрілер мен онымен байланысты жабдықтарды, соның ішінде 12 мың әуе бомбасын сату туралы келісімді мақұлдағанын хабарлады, деп жазады Синьхуа.
- Келісім шамамен 151,8 миллион долларды құрайды,- делінген департамент мәлімдемесінде.
Израиль 12 000 BLU-110A/B жалпы мақсаттағы 1000 фунттық әуе бомбасын сатып алуды сұраған.
- Ұсынылған келісім Израильдің қазіргі және болашақ қауіптерге қарсы тұру қабілетін арттырады, елдің қорғанысын нығайтады және аймақтық қауіптерге тосқауыл болады, - делінген мәлімдемеде.
Айта кетейік, 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға жаппай шабуыл жасап, Жоғарғы көсем Әли Хаменеиді, бірнеше жоғары лауазымды әскери қолбасшыларды және жүздеген бейбіт тұрғындарды өлтірді. Иран аймақтағы Израиль мен АҚШ нысандарына бірнеше зымыран және дрон шабуылдарымен жауап берді.
Осыған дейін Израильдің Тегеранға тағы да соққы бергені туралы жаздық.