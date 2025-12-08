АҚШ Конгресі 900 млрд долларлық қорғаныс саясаты туралы заң жобасын қабылдамақ
АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ Өкілдер палатасы осы аптада әскери салаға шамамен 900 миллиард доллар бөлетін заң жобасын қарастырмақ, деп хабарлайды The New York Times.
Заң жобасының екі палаталы нұсқасы Ақ үйдің жыл соңына дейін сұрағанынан 8 миллиард долларға артық қаражатты көздейді.
Заң жобасына мыналар кіреді:
- министрліктің қару-жарақ сатып алу рәсімдерін қайта қарау, сондай-ақ әскери саланы әртүрлі материалдармен, өнімдермен және қызметтермен қамтамасыз ететін мемлекеттік және жекеменшік ұйымдар желісін нығайту;
- әскери күштердің барлық салалары қызметшілерінің жалақысын 3,8%-ға арттыру;
- әскери қызметшілер мен олардың отбасылары үшін экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКО) бойынша медициналық сақтандыруды кеңейту;
- президент Дональд Трамп шығарған оннан астам атқарушы бұйрықтарды кодификациялау, соның ішінде Америка Құрама Штаттарында әскери дрондар өндірісін жеделдетуге, елдің әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін шетелдік шабуылдарды тоқтату үшін «Алтын күмбезге» айналдыруға және оңтүстік шекараны патрульдеуге әскерлерді орналастыруға бағытталған бұйрықтар;
- АҚШ әскери академияларындағы әйелдер спорт бағдарламаларына трансгендер әйелдердің қатысуына тыйым салуды қоса алғанда, Республикалық партияның әскери қызметтегі гендерлік мәселелерге қатысты ережелері;
- Байден дәуіріндегі климаттық саясатты өзгерту, соның ішінде Қорғаныс министрлігінің электрлік және гибридті көліктерді пайдалануына шектеулер қою;
- Ұлттық қауіпсіздікті қолдау үшін 2027 қаржы жылына дейін Украинаға жыл сайын 400 миллион доллар көмек көрсету;
- жасанды интеллект және әскери технологиялар сияқты салаларға америкалық капитал ағынын тоқтату үшін Қытайдағы белгілі бір технологияларға АҚШ инвестицияларына жаңа шектеулер қою;
- Сирияға қарсы АҚШ санкцияларын алып тастау;
- 1991 және 2002 жылдары берілген әскери күш қолдану рұқсатын алып тастау. Екі партия да Ирак пен Парсы шығанағы соғыстары кезінде берілген рұқсаттарды алып тастауды қолдады, оларды екі саяси партияның президенттері ондаған жылдар бойы шетелдегі әскери операцияларды ақтау үшін пайдаланды.
Айта кетейік, АҚШ пен Украина соғысты тоқтату туралы кезекті келіссөз өткізді.