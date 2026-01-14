АҚШ Конгресі «НАТО бірлігін қорғау» туралы заң жобасын дайындады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Сенатында «НАТО бірлігін қорғау» туралы заң жобасы әзірленді. Құжат Гренландия төңірегіндегі жағдайға байланысты қолға алынды, деп хабарлады ТАСС.
Бұл құжат Мемлекеттік департамент пен Пентагонға бөлінген бюджет қаражатын «НАТО-ға мүше елдердің егеменді аумағын» қоршауға алуды, басып алуды немесе аннексиялауды, сондай-ақ осындай операцияларды әзірлеуді қамтамасыз ету үшін пайдалануға тыйым салады.
Заң жобасының авторлары Джин Шахин (Демократиялық партияның өкілі, Нью-Гэмпшир штаты) және Лиза Мурковски (Республикалық партияның өкілі, Аляска) болды. Олар Америка президенті Дональд Трамптың бұл аралдың Америка Құрама Штаттарына күшпен қосылу мүмкіндігі туралы мәлімдемелерін ескере отырып, Гренландия төңірегіндегі жағдайға қатысты «алаңдаушылықтың артуына» байланысты қазіргі бастаманы көтерді, деп атап өтті Шахин баспасөз қызметі.
Екі заң шығарушы дайындаған құжатта 1949 жылы Вашингтонда қол қойылған Солтүстік Атлантикалық НАТО шартының «НАТО одақтасының егеменді аумағын кез келген басып алу немесе БҰҰ Жарғысын және көптеген баптарды бұзуды білдіреді» делінген. Мұндай әрекеттер АҚШ-тың «НАТО-мен қақтығысып жатқанын» немесе Одаққа кіретін жекелеген мемлекеттердің заң жобасының мәтінінде көрсетілгенін білдіреді. Онда Вашингтонның мұндай қадамдары НАТО-ның «ұжымдық қорғанысқа негізделген тиімді альянс» ретінде жойылып кетуіне әкелуі мүмкін деген пікір бар.
— Мұндай нәтиже Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасының стратегиялық мүдделеріне сәйкес келеді, сонымен бірге АҚШ-тың Ұлттық қауіпсіздігі мен сыртқы саясатының міндеттерін айтарлықтай бұзады, — дейді Шахин мен Мурковский.
Гренландия автономды аумақ құқығымен Данияның құрамына кіреді. 1951 жылы Вашингтон мен Копенгаген НАТО-ның одақтас міндеттемелерінен басқа шартқа қол қойды. Осыған сәйкес АҚШ аралды ықтимал агрессиядан қорғауға міндеттеме алды.
Айта кетейік, бұған дейін Франция парламентінде НАТО-дан шығу мәселесі көтерілді.