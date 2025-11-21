АҚШ Конгресінің бұрынғы қызметкері өзіне-өзі «шабуыл жасады» деп айыпталды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Конгресінің бұрынғы қызметкері 26 жастағы Натали Грин мен оның сыбайласына табиғат аясында өздеріне шабуыл жасалғандай етіп «қойылым» ұйымдастырғаны үшін айып тағылды. Бұл туралы ВВС жазды.
Прокурорлардың айтуынша, кейін олар полицияға Гринге қаруланған үш ер адам шабуыл жасап, оны байлап тастап, біраз жеріне жарақат салды деп хабарлаған.
Грин полицияға өзіне шабуыл жасалғанын, себебі оның Нью-Джерсиден сайланған республикашыл конгресмен Джефферсон Ван Дрюдің кеңсесінде жұмыс істегенін айтқан.
Полиция оқиға орнына келгенде Гриннің қол-аяғы пластикалық байлағышпен байланып жатқан, оның жейдесімен басын бүркеп, ал ішіне «Трамптың нақсүйері» деген жазу, сондай-ақ арқасына федералдық қызметкердің аты және оның тұсына «нәсілшіл» деп жазған.
Тергеу барысында полиция Грин мен оның сыбайласының айғақтары бір-біріне сәйкес келмейтінін анықтады. Сондай-ақ Гриннің сыбайласының оқиғаға дейін аз уақыт бұрын интернеттен «zip ties near me» («жақын маңдағы пластикалық байлағыштар») деп іздеу салғаны анықталған. Дәл сондай байлағыштар Гриннің көлігінен табылған.
Полиция сонымен бірге 500 долларлық төлем түбіртегін тапқан. Яғни Грин шабуыл болғанын хабарлаған күні дене модификациясы маманына өзіне қолдан жарақат салғаны үшін ақы төлеген.
«Бұл жайт бізді қатты алаңдатып отыр. Натали енді конгрессменнің кеңсесінде жұмыс істемесе де, біздің ниетіміз бен тілегіміз онымен бірге. Оның қажетті көмекті алып жатқанына үміттенеміз», деді Ван Дрю кеңсесінің өкілі бейсенбі күні BBC-ге берген пікірінде.
Егер Грин тағылған екі айып бойынша да кінәлі деп танылса, оған 10 жылға дейін түрме жазасы және 500 мың доллар айыппұл салынуы мүмкін. Әзіргеоны 200 мың доллар кепілдікпен босатты.
Айта кетейік, бұған дейін Конгресс өз қызметкерлеріне қытайлық DeepSeek қолданбасын пайдалануға тыйым салатынын мәлімдеген.