АҚШ Мадуро биліктен кеткеннен кейін Венесуэладағы елшілігін қайта ашты
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ қаңтардың басында Николас Мадуро биліктен кеткеннен кейін Венесуэламен дипломатиялық қарым-қатынасын қалпына келтіріп, Каракастағы елшілігін ресми түрде қайта ашты, деп хабарлайды Associated Press.
Мемлекеттік департамент жеті жыл бойы жабылып қалған және жөндеуді қажет ететін елшіліктің қайта ашылғанын хабарлады.
Біраз уақыт Колумбияда уақытша жұмыс істеген америкалық дипломаттардың шағын тобы қазір Каракаста.
- Каракастағы АҚШ елшілігінің қайта ашылуы Президенттің Венесуэла бойынша жоспарын жүзеге асырудағы маңызды қадамы және уақытша үкіметпен, азаматтық қоғаммен және жеке сектормен тікелей өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді, - деп атап өтті Мемлекеттік департамент.
АҚШ пен Венесуэла азаматтары паспорттық және визалық қызмет ала алатын консулдық бөлімді қалпына келтіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.
Бұған дейін Нью-Йоркте өткен алғашқы сот мәжілісінде Мадуро мен оның әйелі өздеріне тағылған кінәні мойындамады.
Мадуроның жақтастары Каракаста президентті қайтаруды талап етті.