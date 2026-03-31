    08:28, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    АҚШ Мадуро биліктен кеткеннен кейін Венесуэладағы елшілігін қайта ашты

    АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ қаңтардың басында Николас Мадуро биліктен кеткеннен кейін Венесуэламен дипломатиялық қарым-қатынасын қалпына келтіріп, Каракастағы елшілігін ресми түрде қайта ашты, деп хабарлайды Associated Press.

    США вновь открыли посольство в Венесуэле после свержения Мадуро
    Фото: AP

    Мемлекеттік департамент жеті жыл бойы жабылып қалған және жөндеуді қажет ететін елшіліктің қайта ашылғанын хабарлады.

    Біраз уақыт Колумбияда уақытша жұмыс істеген америкалық дипломаттардың шағын тобы қазір Каракаста.

    - Каракастағы АҚШ елшілігінің қайта ашылуы Президенттің Венесуэла бойынша жоспарын жүзеге асырудағы маңызды қадамы және уақытша үкіметпен, азаматтық қоғаммен және жеке сектормен тікелей өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді, - деп атап өтті Мемлекеттік департамент.

    АҚШ пен Венесуэла азаматтары паспорттық және визалық қызмет ала алатын консулдық бөлімді қалпына келтіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.

    Бұған дейін Нью-Йоркте өткен алғашқы сот мәжілісінде Мадуро мен оның әйелі өздеріне тағылған кінәні мойындамады.

    Мадуроның жақтастары Каракаста президентті қайтаруды талап етті.

    Еркежан Смағұлова
