АҚШ Мемлекеттік департаментінің делегациясы Венесуэлаға барды
АСТАНА. KAZINFORM — Николас Мадуро биліктен шеттетілгеннен кейін алғаш рет АҚШ Мемлекеттік департаментінің делегациясы Венесуэлаға барды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
CNN мәліметінше, АҚШ дипломаттары мен Колумбиядағы Венесуэла мәселелері бойынша бөлімнің қауіпсіздік қызметкерлері, сондай-ақ АҚШ-тың Колумбиядағы уақытша елшісі Джон Макнамара Венесуэла астанасына барған. Делегацияның мақсаты – «кезең-кезеңімен қызметті қайта бастау мүмкіндігін алдын ала бағалау».
Бұл сапар АҚШ-тың Каракастағы елшілігін қайта ашуға дайындығы аясында жасалып отыр және Трамп әкімшілігінің елде дипломатиялық қатынасты қалпына келтіру ниетін көрсетеді.
2019 жылы АҚШ өз дипломаттарын қайтарып, Каракастағы елшіліктің жұмысын тоқтатқан. Сол уақытта Николас Мадуро Венесуэла елшіліктерін жабып, АҚШ-тағы дипломаттарды кері шақырған. АҚШ-тың Венесуэла мәселелері бойынша бөлімі Колумбия астанасындағы елшілікте жұмысын жалғастырып отыр.
АҚШ Мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі дүйсенбі күні ведомство «президент шешім қабылдаса» елшіліктің жұмысын қайта бастауға дайын екенін мәлімдеді.
Қазіргі уақытта АҚШ дипломаттары мен Венесуэла уақытша саяси басшылығы арасындағы кездесулер туралы келіссөздер жүріп жатыр, бірақ жоғары лауазымды американдық шенеунік бұл сапар кезінде кездесулер өтпейді деп хабарлады.
Жұма күні Венесуэла Сыртқы істер министрлігі АҚШ-пен «дипломатиялық зерттеу процесін» бастағанын жариялап, оның мақсаты – екі елдегі дипломатиялық өкілдіктерді қалпына келтіру екенін атап көрсетті.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла оппозициясының көшбасшысы Мария Мачадомен келесі аптада кездесуді жоспарлап отырғанын мәлімдеген.