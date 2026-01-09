KZ
    16:40, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Трамп Венесуэла оппозициясының жетекшісі Мачадомен кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп келесі аптада Венесуэла оппозициясының жетекшісі Мария Мачадомен кездесуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды NBC News

    Фото: hrf.org

    – Мария Мачадо келесі аптада келеді және мен оны асыға күтемін, - деді Трамп.

    Бұған дейін өткен жылы Нобель бейбітшілік сыйлығын жеңіп алған Мачадо Трамптың да бұл марапатқа лайық екенін мәлімдеген.

    Fox News жүргізушісі Шон Хэннити Трамптан Мачадо оған Нобель бейбітшілік сыйлығын ұсынса, оны қабылдай ма деп сұрады. Оған АҚШ президенті: «Мен оның мұны істегісі келетінін естідім. Бұл үлкен құрмет болар еді», - деп жауап берді Трамп.

    Бұған дейін Мачадо Нобель бейбітшілік сыйлығын Трамппен бөліскісі келетінін мәлімдеген.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Венесуэла
    Еркежан Смағұлова
