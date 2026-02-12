АҚШ Нигерияға тағы 200 әскери қызметкер жібереді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ терроризмге қарсы күрес аясында Нигерияға бұрыннан орналастырылған шағын америкалық әскери контингентке қосымша тағы 200 әскери қызметкер жібереді, деп хабарлайды Анадолы.
Жергілікті БАҚ мәліметінше, АҚШ әкімшілігі Батыс Африкада, әсіресе Нигерияда террористік белсенділіктің артуына байланысты елеулі алаңдаушылық білдіріп отыр.
Мәліметтерде АҚШ қауіпсіздік саласындағы ортақ алаңдаушылықтарды бөлісетін дайын әрі қабілетті серіктестермен ынтымақтастықты дамытуға ұмтылатыны айтылған.
Әскери қызметкерлерді жіберу АҚШ пен Нигерия үкіметтері арасындағы өзара келісім аясында жүзеге асырылады. Нигерия Қорғаныс министрлігінің өкілі Самайла Уба америкалық әскери қызметкерлердің тікелей әскери операцияларға қатыспайтынын нақтылады.
АҚШ Қарулы күштерінің Африка қолбасшылығының (AFRICOM) қолбасшысы генерал Дагвин Андерсон төртінші ақпанда Нигерияға шағын әскери контингент жіберілетінін жариялаған болатын. Алайда ол әскери қызметкерлердің елге нақты қашан келгенін хабарлаған жоқ.
Нигерия қорғаныс штабының мәлімдемесінде америкалық персоналды орналастыру екі ел арасындағы екіжақты ынтымақтастық шеңберінде жүзеге асырылып жатқаны атап өтілді.
Құжатта бұл ынтымақтастық әлеуетті дамыту, кәсіби әскери даярлық, барлау мәліметтерімен алмасу, логистикалық қолдау көрсету, сондай-ақ терроризм мен трансшекаралық қауіптерге қарсы іс-қимыл бойынша стратегиялық диалогты қамтитыны көрсетілген.
