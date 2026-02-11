Индонезия Газа секторына 8 мыңға дейін әскери қызметкер жіберуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Газа секторында Халықаралық тұрақтандыру күштерін (ХТК) құру мәселесі практикалық талқылау кезеңіне өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Antaranews агенттігінің мәліметінше, Индонезия АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбіт бастамасы аясында көзделген Халықаралық тұрақтандыру күштері құрамына 5 мыңнан 8 мыңға дейін әскери қызметкер жіберу мүмкіндігін қарастырып жатыр.
Бұл туралы Индонезия армиясы штабының бастығы Марули Симанджунтак Джакартада ел президенті Прабово Субиантомен өткен қауіпсіздік мәселелері жөніндегі кеңестен кейін мәлімдеді, деп хабарлайды The Times of Israel. Оның айтуынша, саны 8 мыңға дейін жететін бір бригада алдын ала даярлықтан өтіп жатыр. Индонезиялық бөлімшелер инженерлік және медициналық міндеттерді атқаруы ықтимал. Сонымен қатар миссияның нақты параметрлері, оның ішінде орналасу аймағы мен жіберу мерзімі әлі келіссөздер барысында нақтыланады.
Индонезия үкіметінің мемлекеттік хатшысы Прасетьо Хади сәрсенбі күні үкімет Газа секторындағы бітімгерлік миссияларға мыңдаған әскери қызметкерді жіберу жоспарын әзірлеуді аяқтап жатқанын растады.
Tempo басылымының хабарлауынша, Индонезия Ұлттық қарулы күштерінің қолбасшысы генерал Тандьо Буди Ревита бітімгерлік күштер тек қақтығыс аймақтарында жұмыс істеу тәжірибесі бар бөлімшелерден жасақталатынын атап өтті.
– Бізде тәжірибе бар. БҰҰ-ның Ливандағы бітімгерлік миссиясы құрамында қызмет еткен әскери қызметкерлеріміз бар, – деді ол. – Біз дәл сол тәжірибелі құрамды жібереміз. Қақтығыс аймақтарында жұмыс істемеген бөлімшелер болмайды.
Бұған дейін Израильдің Kan телерадиокомпаниясы алдағы апталарда бірнеше мың индонезиялық әскери қызметкердің Газа секторына келуі мүмкін екенін хабарлаған. Ақпаратқа сәйкес, олар анклав аумағындағы ХТК-ның алғашқы қатысушылары болуы мүмкін. Сондай-ақ күштердің Рафахтың оңтүстік-шығыс бөлігіне орналастырылатыны айтылған. Алайда Индонезия Қорғаныс министрлігі нақты дислокация аудандары жөніндегі мәліметті жоққа шығарып, операция әлі жан-жақты келісілмегенін мәлімдеді.
Индонезия тарапының бағалауынша, көпұлтты контингенттің жалпы саны шамамен 20 мың әскери қызметкерге жетуі мүмкін. Сонымен бірге президенттің ресми өкілі нақты сан мен қатысу шарттары халықаралық мандат келісілгеннен кейін ғана айқындалатынын айтты.
Халықаралық тұрақтандыру күштерін құру 2025 жылғы қазанда қабылданған Газа секторындағы жағдайды реттеу жоспарының алғашқы кезеңінде қарастырылған. Жоспарға сәйкес, тұрақтандыру күштері анклавтағы қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, Израиль Қорғаныс армиясының қатысуын кезең-кезеңімен қысқартуға мүмкіндік беруі тиіс.
Сонымен қатар ХАМАС-ты қарусыздандыру мәселесі де қарастырылғанымен, топ әзірге бұл шарттарды орындауға дайын екенін көрсетпей отыр. Бұл халықаралық контингентті қалыптастыру үдерісін күрделендіріп отыр.
Индонезия президенті 19 ақпанда өтетін Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысу үшін Вашингтонға шақырылған. Алайда сапарға қатысты түпкілікті шешім әлі қабылданған жоқ. Джакарта билігі ел ықтимал қатысуға дайындалып жатқанын, бірақ соңғы шешім миссия мандаты мен параметрлері нақтыланғаннан кейін қабылданатынын атап өтті.
Индонезия Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойған 19 мемлекеттің бірі болды.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесін құру бастамасына қатысты пікір білдірген еді.
Сондай-ақ Қазақстанның Бейбітшілік кеңесіне 1 млрд доллар жарнасыз қосылғаны хабарланған болатын.