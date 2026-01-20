АҚШ одақтастары Сирияда содырлар отырған түрмені бақылаудан айырды
АСТАНА. KAZINFORM – Күрдтер жетекшілік ететін Сирия демократиялық күштері (СДК) мыңдаған «Ислам мемлекеті» лаңкестік тобының (Қазақстанда тыйым салынған ұйым – ред.) мүшелері қамалған күзеттегі түрмені бақылаудан айырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды NBC News.
СДК – Сириядағы АҚШ-тың негізгі одақтасы – Сирия үкіметімен байланысы бар күштермен қақтығысқа түскен. Бірнеше мәрте АҚШ бастаған коалициядан көмек сұралғанына қарамастан, коалиция қақтығысқа араласпаған.
Нәтижесінде СДК Хасака провинциясында орналасқан әл-Шаддади түрмесін бақылаудан айырды. Бұл түрмеде «Ислам мемлекеті» тобының содырлары отырған. СДК мәліметінше, Дамаск үкіметімен байланысты қарулы топтардың бірнеше мәрте шабуылынан кейін аталған түрме ұйымның бақылауынан шыққан.
Сондай-ақ Сирия демократиялық күштерінің жасақтары Ракка қаласының шетінде орналасқан әл-Актан түрмесі маңында да шабуылға ұшыраған.
Ал Сирия армиясы Сирия демократиялық күштерін әл-Шаддади түрмесінен ДАИШ содырларын босатты деп айыптады.
Қарулы қақтығыстар Сирия үкіметі мен СДК арасында интеграция туралы келісімге қол қойылғаннан кейінгі күні басталған. Бұл келісім автономды аймақтың басым бөлігін үкімет бақылауына беруді көздеген. Сондай-ақ «Ислам мемлекеті» содырлары отырған түрмелерге жауапкершілікті Сирия үкіметіне тапсыру жоспарланған болатын.
Бұған дейін Сирия үкіметі мен күрдтер атысты тоқтату туралы келісімге қол қойғаны хабарланды.