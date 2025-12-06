АҚШ Оңтүстік Кореяға атомдық сүңгуір қайықтар жасауға көмектеседі: бұл нені білдіреді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Оңтүстік Корея атомдық сүңгуір қайықтарды бірлесіп жасау туралы келісімге қол қойды. Сарапшылар бұл қадам Солтүстік-Шығыс Азияда жаңа қарулану жарысына түрткі болуы мүмкін екенін айтады, деп хабарлайды BBC.
Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мён бұл келісімді Трамппен кездесудің маңызды нәтижесі деп атап, елдің қорғаныс дербестігін арттыратынын жеткізді. Сеул атомдық қозғалтқышты теңіздегі Солтүстік Кореяның баллистикалық зымырандарымен байланысты қауіпке жауап ретінде қарастырады. Ел билігі ядролық қару жасамайтынын және таратпау режимін сақтайтынын мәлімдеді.
Алайда сарапшылар Оңтүстік Корея атомдық сүңгуір қайықтарға ие болған жағдайда Қытайдың алаңдаушылығы артып, Жапония да осы технологияға ұмтылуы мүмкін екенін айтады. Оңтүстік Корея ӘТК-нің бұрынғы капитаны Чхве Иль бұл қарудың «өте тиімді шабуыл құралы» екенін, сондықтан аймақта қарулану жарысы басталатынын жеткізді.
Солтүстік Корея да атомдық сүңгуір қайық технологиясын дамытып жатқандарын мәлімдеген.
Жапония келісімге алаңдаушылық білдірген. Ел үкіметіне жақын дереккөздердің айтуынша, Токио мұндай жобаны алғаш жүзеге асыру мүмкіндігі өздерінде болады деп үміттенген. Атомдық сүңгуір қайықтар Жапонияға Тынық мұхитындағы әскери әрекеттерін кеңейтуге мүмкіндік берер еді.
Оңтүстік Корея билігі атомдық сүңгуір қайықтар тек қорғаныс мақсатында қолданылатынын Қытайға түсіндіргендерін айтты.
«Басқалар бұған риза болмауы мүмкін, бірақ біз өз ұстанымымызды түсіндіре аламыз», – деді Сеулдің ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Ви Сон Лак.
АҚШ пен Оңтүстік Корея бұл келісімге өткен айдағы ірі сауда келісімінен кейін келген. Тарифтер 25%-дан 15%-ға төмендетілді, ал Сеул АҚШ экономикасына 350 млрд доллар инвестиция салатынын мәлімдеген.
Атомдық сүңгуір қайықтары бар мемлекеттер қатарында АҚШ, Ресей, Қытай, Франция, Үндістан және Ұлыбритания бар. Австралия АҚШ пен Ұлыбритания қолдауымен AUKUS аясында өз флотын жасауда. Оңтүстік Корея 10 жыл ішінде алғашқы атомдық қайықты құра алады деп болжанып отыр.
Сарапшылардың бір бөлігі атомдық сүңгуір қайықтардың әскери тиімділігіне күмәнмен қарайды. Ассан институтының зерттеушісі Ян Ук бұл бастаманың басты мақсаты – «Солтүстік Кореяның ядролық қаруына жауап ретінде Оңтүстік Корея қоғамын тыныштандыру» дейді. Оның пікірінше, Пхеньян бұл қадамды өз ядролық арсеналын сақтап қалуға қосымша дәлел ретінде пайдалануы мүмкін.
Вашингтон бұл бағдарламаны қолдау арқылы Солтүстік Корея мен Қытайға қысымды күшейтуді көздейді. Сарапшылардың айтуынша, АҚШ әскери шығындардың бір бөлігін Сеулге жүктеп, аймақтық саясатта Оңтүстік Кореяны өз «қысым тетігі» ретінде пайдаланғысы келеді.
Қытайдың ресми реакциясы әзірге сабырлы, бірақ Бейжің Оңтүстік Кореядан «барлық тараптың ұстанымдарын ескеруді» сұрады.
