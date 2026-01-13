АҚШ өз азаматтарын Ираннан кетуге шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Мемлекеттік департаменті Ирандағы америкалық азаматтарға шұғыл ескерту жасап, оларды Армения және Түркия шекарасы арқылы елден шығу мүмкіндігін қарастыруға шақырды. Бұл туралы Report агенттігі жазды.
Бұл ескерту жаппай наразылықтар мен демонстрацияларды күшпен басып-жаншу кезінде «Ирандағы виртуалды АҚШ елшілігі» сайтында жарияланған.
Елден кете алмайтын американдықтарға өз үйінде немесе басқа қауіпсіз ғимаратты паналап, азық-түлік, су, дәрі-дәрмек және басқа да қажетті заттармен қамтылуы ұсынылды.
Сондай-ақ Мемлекеттік департамент АҚШ азаматтарына «төмен профильді сақтауға», демонстрациялар өтетін жерлерден аулақ болуға, жоспарларды түзетуге дайын болуға және АҚШ үкіметінің көмегіне тәуелді емес төтенше жағдай жоспарын құруды ұсынады.
Американың Иранға қатысты 4-деңгейдегі саяхат туралы ескертуі өз күшінде. Тегерандағы Швейцария елшілігі АҚШ-тың Ирандағы мүдделерін қорғайды, сонымен қатар американдық азаматтарға жедел қызмет көрсетеді.
Еске салайық, Еуропарламент Иран дипломаттарының өз ғимараттарына кіруіне тыйым салды.