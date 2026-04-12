АҚШ пен Иран арасындағы 14 сағатқа созылған келіссөздер бүгін де жалғасады
АСТАНА. KAZINFORM – Исламабадта Пәкістан тарапының делдалдығымен өткен АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер 14 сағатқа созылып, ресми түрде аяқталды. Тараптар бірқатар мәселелер бойынша ортақ ұстанымға келе алмағанымен, диалог 12 сәуірде жалғасады. Бұл туралы AP News агенттігі хабарлады.
Иран үкіметінің мәліметінше, келіссөздер 14 сағаттық талқылаудан кейін уақытша тоқтатылған. Қазіргі уақытта екі тараптың техникалық топтары құжаттар мен ұсыныстар алмасып жатыр.
– Пәкістанның делдалдығымен өткен иран-америкалық келіссөздер 14 сағаттан кейін аяқталды. Қазіргі уақытта екі тараптың техникалық топтары материалдармен алмасып жатыр. Көзқарас қайшылықтары сақталғанына қарамастан, келіссөздер жалғасады», – делінген Ислам республикасы үкіметінің X әлеуметтік желісіндегі хабарламасында.
Associated Press агенттігі де АҚШ пен Иран өкілдерінің ондаған жылдардан бергі ең жоғары деңгейдегі бетпе-бет кездесу өткізгенін хабарлады. Агенттік мәліметінше, келіссөздер барысында аймақтағы қақтығысты тоқтату, Ормуз бұғазындағы кеме қатынасын қалпына келтіру және өңірлік қауіпсіздік мәселелері қаралған.
Сондай-ақ алдыңғы раунд барысында тараптар бірқатар түйткілді мәселелер бойынша өзара түсіністікке келе алмаған.
The Guardian басылымы негізгі келіспеушілік Ормуз бұғазының мәртебесі мен аймақтағы әскери әрекеттерді тоқтату мәселелеріне қатысты болып отырғанын жазды.
Сарапшылардың пікірінше, келіссөздердің жалғасуы Таяу Шығыстағы ахуалды тұрақтандыру және мұнай жеткізіліміне қатысты тәуекелдерді азайту тұрғысынан маңызды қадам болуы мүмкін.
