АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің салдары қауіпті болады – Қатар СІМ
АСТАНА.KAZINFORM - Доха Вашингтон мен Тегеран арасындағы шиеленістің салдары күрделі болатынын ескертті. Қатар аймақтық жағдайды тұрақтандыруға және АҚШ пен Иран арасындағы келіспеушіліктерді шешуге қатысып жатыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Брифинг барысында Қатар Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Маджед әл-Ансари Қатар Ирандағы Вашингтон мен Тегеран арасындағы шиеленістің артуына байланысты мәселені шешуге делдал болуға тырысып жатқанын мәлімдеді.
- Қазіргі шиеленіс аймақтағы қақтығыстың ушығуына әкеледі деген болжам бар. Қатар шиеленісті азайту шараларын қабылдап жатыр. Біз кез келген шиеленістің аймақ үшін және одан тыс жерлер үшін апатты салдары болатынын білеміз. Сондықтан біз бұдан аулақ болғымыз келеді, - деп келтіреді Al Jazeera Қатар Сыртқы істер министрлігі өкілінің сөзін.
Оның айтуынша, дипломатия аймақтық дағдарысты шешудің ең тиімді жолы болып қала береді. Қатар осы мақсатқа жету үшін серіктестерімен және көршілес елдермен бірлесіп жұмыс істеп жатыр.
Бұған дейін Трампқа Иранға қатысты әскери және өзге де әрекет тәсілдері таныстырылғаны хабарланды.
АҚШ президенті Дональд Трампқа Иранға қатысты әрекет етудің әртүрлі сценарийлері ұсынылған.
CBS News телеарнасының екі америкалық шенеунікке сілтеме жасап хабарлауынша, бұл нұсқалардың қатарында тек әскери амалдар ғана емес, киберкеңістіктегі операциялар мен психологиялық ықпал ету тәсілдері де бар. Пентагон Ақ үй басшысына дәстүрлі әуе соққыларымен шектелмейтін, ауқымы кең құралдар жиынтығын таныстырған.
Иран наразылық кезінде шамамен 2000 адам қаза тапқанын мойындады.