АҚШ пен Иран бір-біріне қайтадан шабуыл жасады
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ әскери күштері Ирандағы әскери нысандарға қарсы жаңа соққы сериясын бастады. Бұған жауап ретінде Тегеран Иордания, Бахрейн, Кувейт және Омандағы АҚШ әскери нысандарына шабуыл жасалғанын хабарлады.
АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) дүйсенбі күні кешке Иранға қарсы тағы соққы жасалатынын хабарлады. АҚШ-тың мәліметінше, ондаған нысанаға жоғары дәлдіктегі қару-жарақпен соққы жасалған.
CENTCOM әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері, жағалаудағы радар станциялары, зымыран және дрон, сондай-ақ шағын кемелер шабуылға ұшырағанын мәлімдеді.
Операцияға жойғыш ұшақтар, АҚШ Әскери-теңіз күштерінің кемелері, шабуыл дрондары және пилотсыз теңіз көліктері жұмылдырылды.
АҚШ қолбасшылығы бұл операция Иранның Ормуз бұғазы арқылы өтетін коммерциялық кемелерге шабуыл жасау мүмкіндігін азайтуға бағытталғанын мәлімдеді. Иран БАҚ-тары Бандар-Аббас, Джаск, Сирик, Кешм аралында және Хузестан провинциясының бірнеше аудандарында жарылыс болғанын хабарлады.
IRNA және ISNA мәліметтері бойынша, Махшахр қаласындағы ауылшаруашылық су сорғы станциясына жасалған соққы бір адамның өмірін қиып, төртеуі жараланды.
Хузестан провинциясы губернаторының орынбасары Валиолла Хаяти де америкалық соққылардың провинциядағы кем дегенде сегіз нысанаға тигенін хабарлады.
Жауап ретінде Ислам революциялық гвардия корпусы (IRGC) аймақтағы америкалық әскери нысандарға қарсы бірқатар кек алу операциялары басталғанын жариялады.
IRGC Иорданиядағы Принц Хасан әуе базасына, Бахрейндегі АҚШ дрондарын басқару орталығына, Кувейттегі Әли әл-Салем және Ахмед әл-Джабер әуе базаларына, сондай-ақ Бахрейндегі АҚШ нысандарына және Омандағы радар станцияларына зымыран және дрон шабуылын жасағанын мәлімдеді.
Иран операциялары бірнеше кезеңде жүргізілгенін және әлі де жалғасып жатқанын мәлімдеді.
Эквалификация аясында әлемдік нарықтардағы Brent шикі мұнайының бағасы 4%-дан аса өсіп, баррелі 79 доллардан асты. Бұл – маусым айының соңынан бергі ең жоғары деңгей.
Бағаның өсуі нарық қатысушыларының Ормуз бұғазы арқылы өтетін кеме қатынасының бұзылуы мүмкін деген алаңдаушылықтан туды.
АҚШ Ормуз бұғазында халықаралық кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігін айтып, Иран күштеріне қарсы жаңа операция басталғанын жариялағаннан кейін соққы алмасу басталды.
Бұған дейін Иран билігі дәл қазір Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуі мүмкін емес екенін мәлімдеген.