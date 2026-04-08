АҚШ пен Иран бітімінен кейін доллар күрт қымбаттады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 12,32 теңгеге өсіп, 475,31 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 460,37 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 474,62 теңгеден сатып алынады, 481,62 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 551,65 теңге, сату - 561,65 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,00 теңге, сату - 6,30 теңге.
- юань: сатып алу - 68,01 теңге, сату - 74,11 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 476,81 теңгеден сатып алынады, 479,61 теңгеден сатылады. Еуро 554,45 – 559,90 теңге, ал рубль 5,97 – 6,13 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,63 теңгеден сатып алынады, 71,79 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 7 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,88 теңгеге арзандап, 460,37 теңге болды.
Бұған дейін Ирандағы бітімгершілік туралы хабарламалардан кейін мұнай бағасы күрт төмендегенін жазғанбыз.