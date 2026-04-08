    16:02, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    АҚШ пен Иран бітімінен кейін доллар күрт қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар қымбаттады.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 12,32 теңгеге өсіп, 475,31 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 460,37 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 474,62 теңгеден сатып алынады, 481,62 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 551,65 теңге, сату - 561,65 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,00 теңге, сату - 6,30 теңге.

    - юань: сатып алу - 68,01 теңге, сату - 74,11 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 476,81 теңгеден сатып алынады, 479,61 теңгеден сатылады. Еуро 554,45 – 559,90 теңге, ал рубль 5,97 – 6,13 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 68,63 теңгеден сатып алынады, 71,79 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 7 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,88 теңгеге арзандап, 460,37 теңге болды.

    Бұған дейін Ирандағы бітімгершілік туралы хабарламалардан кейін мұнай бағасы күрт төмендегенін жазғанбыз.

     

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
