Ирандағы бітімгершілік туралы хабарламалардан кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Иран екі апталық атысты тоқтату туралы келісімге келгеннен кейін әлемдік мұнай бағасы күрт төмендеп, қор нарықтары өсті, оның ішінде Ормуз бұғазының негізгі су жолын қайта ашу да бар, деп хабарлайды ВВС.
Brent маркалы мұнайдың негізгі бағасы шамамен 13%-ға төмендеп, баррелі 94,80 долларды құрады, ал АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 15%-ға төмендеп, 95,75 долларды құрады.
Алайда, мұнай бағасы қақтығысқа дейінгі баррелі 70 доллар шамасындағы бағасын сақтап қалды.
Азия-Тынық мұхиты аймағындағы негізгі қор индекстері сәрсенбі күні таңертең өсті.
Жапонияның Nikkei 225 индексі 5%-ға, ал Оңтүстік Кореяның Kospi индексі шамамен 6%-ға өсті. Гонконгтың Hang Seng индексі 2,8%-ға, ал Аустралияның ASX 200 индексі 2,7%-ға өсті.
Иран АҚШ пен Израильдің әуе шабуылдарына кек алу үшін бұғаз арқылы өтетін кемелерге шабуыл жасаймыз деп қорқытқаннан кейін Таяу Шығыстан мұнай мен газ жеткізілімдеріндегі күрт үзілістерге байланысты энергия бағасы күрт өсті.
Алтын бағасы 2%-дан аса өсіп, унциясына 4812 долларды құрады.
Криптовалюта да нығайды: биткоин 2,9%-ға өсіп, 71 327 долларға жетті, ал Ethereum 5,6%-ға өсіп, 2234 долларды құрады.
Бұған дейін Иран Трамптың шабуылды тоқтату туралы мәлімдемесінен кейін екі апталық атысты тоқтатуға келіскен болатын.