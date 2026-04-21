АҚШ пен Иранның Ормуз бұғазындағы кикілжіңіне байланысты мұнай бағасы көтеріліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Дүйсенбі күні таңертең Иран мен АҚШ арасындағы текетірес Ормуз бұғазындағы кеме қатынасын үзгендіктен мұнай бағасы 5%-дан астам қымбаттап, Еуропа нарығы құлдырады, деп хабарлайды Еuronews.
Иранның кеме қатынасын қалпына келтіру туралы шешімінен бас тартқаннан кейін және АҚШ президенті Дональд Трамп Америка Әскери-теңіз күштерінің Иран порттарын блокадасының орнында қалғанын мәлімдегеннен соң Парсы шығанағындағы су жолы қайтадан жабылды.
АҚШ мұнайы 5,6%-ға қымбаттап, барреліне 87,2 доллар, ал халықаралық стандарт Brent маркалы мұнай барреліне 5,3%-ға өсіп, 95,16 доллар болды.
Еуропалық қорлар дүйсенбі күні таңертең құлдырады. Ұлыбританияның FTSE 100 индексі 0,4%, Францияның CAC 40 индексі 1,1%, Германияның DAX индексі 1,3% төмендеді. Италияның FTSE MIB де 1,2% азайды.
Азиядағы акциялардың бағасы «Таяу Шығыстан алатын мұнайдың қажетті көлемін кемелер жақын арада жеткізе алады ма?» деген күдік қайталанғанына қарамастан өсті.
Токио қаласында Nikkei 225 индексі 1% өсіп, 59 045,45-ке жетті, ал Оңтүстік Кореядағы Kospi 1,1% көтеріліп, 6 260,92 болды. Гонконгтағы Hang Seng 0,8% өсіп, 26 373,71-ге жетті, ал Shanghai Composite 0,6% артып, 4 075,08 болды. Австралиядағы S& P/ASX 200 индексі айтарлықтай өзгермей, 8 943,90 деңгейінде қалды. Сондай-ақ Тайваньда Taiex 1,4% өсті.
— Нарықтың мәселесі үміттің жоқтығында емес, керісінше оның шамадан тыс бағалануында. Акциялардың соңғы өсуі сенімділікке қарағанда, өз-өзін күшейтетін импульске көбірек ұқсай бастады, — деді SPI Asset Management өкілі Стивен Иннес.
Белгісіздік нарыққа қысым жасап отыр
Жұма күні мұнай бағасы Ирандағы соғыстың алғашқы күндеріндегі деңгейге дейін төмендеді, ал АҚШ акциялары жаңа рекордтық көрсеткіштерге жетті. Бұған Иранның мұнай тасымалдайтын коммерциялық танкерлер үшін Ормуз бұғазы ашық екенін мәлімдеуі себеп болды.
Мұнайдың еркін тасымалдануы бензин мен басқа да тауарлардың бағасына түсетін қысымды азайтуы мүмкін. Түптеп келгенде, бұл адамдардың несие карталары мен ипотекалық төлемдер бойынша аз төлеуіне де ықпал етуі ықтимал.
АҚШ қор нарығы наурыз айының соңында «ең төменгі деңгейге» түскеннен кейін 12%-дан астам өсті. Бұл АҚШ пен Иран жаһандық экономика үшін ең нашар сценарийден аулақ бола алады деген үмітке байланысты болды.
Эталондық америкалық мұнайдың бір баррелі 9,4% арзандады. Бұған Аббас Аракчидің әлеуметтік желі бұғаз арқылы барлық коммерциялық кемелердің өтуі «толық ашық» деп жариялауы әсер етті. Ливанда да атысты тоқтату режимі сақталып отырғаны байқалады. Brent crude oil бағасы 9,1% төмендеді.
Аракчидің мәлімдемесінен кейін Дональд Трамп әлеуметтік желіде АҚШ Әскери-теңіз күштерінің Иран порттарына қойған блокадасы «келісім жасалғанға дейін толық күшінде қалады» деп жазды. Сонымен қатар ол келісім өте тез жасалуы тиіс, өйткені негізгі тармақтардың көпшілігі келісілгенін айтты.
Жексенбі күні Трамп АҚШ Иран туы астындағы жүк кемесін теңіз блокадасын айналып өтпек болған кезде қолға түсіргенін мәлімдеді. Иранның біріккен әскери қолбасшылығы бұл әрекетке жауап берілетінін айтып, АҚШ-тың кемені басып алуын қарақшылық деп атады.
Инвесторлар келіссөздерді мұқият бақылап отыр
АҚШ пен Иран арасындағы екі апталық бітім сәрсенбі күні аяқталады. Ал Ормуз бұғазы аймағындағы шиеленістің күшеюі соғысты тоқтату жөніндегі жаңа келіссөздердің мүмкіндігіне күмән тудырды.
Әскери қақтығыс басталғалы бері нарық құбылмалы. Дүйсенбі күнгі ерте саудада АҚШ доллары Жапония иенасына шаққанда 158,79-дан 158,9-ға дейін өсті. Ал еуро $1,1742-ден $1,1757-ге дейін көтерілді.
Айта кетейік, Парсы шығанағында 132 млн баррель мұнай тасымалдаған кемелер бөгеліп тұр.
Өткен аптада Жапония Азия елдеріне мұнай сатып алуға $10 млрд бөлетінін хабарлады.