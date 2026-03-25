АҚШ пен Израиль Ирандағы «Бушер» АЭС аумағына тағы соққы жасады
АСТАНА. KAZINFORM — 24 наурыз сейсенбі күні кешке Иранның «Бушер» атом электр станциясы маңында АҚШ пен Израиль тарапынан жаңа соққы жасалғаны хабарланды, деп жазады Anadolu.
Иранның Атом энергиясы ұйымына сілтеме жасаған мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше, снаряд АЭС орналасқан Бушер қаласы аумағына жеткен.
Алғашқы хабарларға қарағанда, ешкім зардап шеккен жоқ және атом объектісінің барлық бөлімдеріне зақым келмеген.
Бұл соңғы күндерде атом объектісінің маңындағы екінші шабуыл болып отыр. Ұқсас шабуыл 17 наурызда да тіркелген, бірақ ешқандай зақым келтірмеген және құрбандар болмаған.
Одан бұрын Иранның Ислам революциясы қорғаушылары корпусы (КСИР) Израильдің мұнай өңдеу зауыттарына және АҚШ Әскери-теңіз күштерінің Бесінші флотына шабуыл жасаған болатын.
Сонымен қатар, ЕО Таяу Шығыстағы энергетикалық нысандарға шабуылдарды тоқтатуды талап еткенін жазған едік.