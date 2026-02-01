АҚШ пен Ресейдің Флоридадағы келіссөзі қалай өтті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткоффтың айтуынша, 31 қаңтарда америкалық ресми тұлғалар Ресей президентінің өкілі Кирилл Дмитриевпен өнімді әрі конструктивті кездесу өткізді, деп хабарлайды DW.
Оның мәліметінше, кездесу Флорида штатында өтті және АҚШ-тың Ресейдің Украинаға қарсы соғысын тоқтатуға бағытталған делдалдық күш-жігері аясында ұйымдастырылған.
– Біз бұл кездесуден үлкен үміт күтеміз. Ол Ресейдің Украинада бейбітшілікті қамтамасыз ету бағытында жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Сондай-ақ берік әрі ұзақ мерзімді бейбітшілікті табудағы маңызды рөлі үшін президент Дональд Трампқа алғыс білдіреміз, – деп жазды Стив Уиткофф X әлеуметтік желісіндегі парақшасында.
Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 31, 2026
The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Secretary of…
Ол америкалық делегация құрамына өзінен бөлек АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент, АҚШ президентінің күйеу баласы Джаред Кушнер және Ақ үйдің аға кеңесшісі Джош Грюнбаум кіргенін атап өтті.
Кирилл Дмитриев те америкалық делегациямен өткен келіссөздерді «конструктивті» деп бағалады. Ол X әлеуметтік желісінде Флоридада сенбі күні өткен кездесуде Украина мәселесін реттеу тақырыбымен қатар Ресей мен АҚШ арасындағы экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланғанын хабарлады.
Constructive meeting with the US peacemaking delegation. Productive discussion also on the U.S.–Russia Economic Working Group. 🕊️ https://t.co/qrKMIdXjJO— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 31, 2026
Еске сала кетейік, бұған дейін Абу-Дабиде Украинаға қатысты екі күндік консультациялар өткен болатын.