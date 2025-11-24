АҚШ пен Украина «бейбітшілік жоспары» туралы жаңа құжат дайындады
АСТАНА.KAZINFORM - Женевадағы келіссөздерден кейін Киев пен Вашингтон екі тараптың бірлескен мәлімдемесіне сәйкес, Украинадағы бейбітшілік үшін жаңартылған және қайта қаралған негіздемелік құжат дайындады. Құжаттың өзі әлі жарияланған жоқ, деп хабарлайды DW.
Украина мен АҚШ-тың ресми өкілдері дүйсенбі, 24 қараша түнінде екі ел делегацияларының Женевадағы «өнімді келіссөздердегі» бірлескен күш-жігерінің арқасында Украинада бейбітшілікке қол жеткізу үшін жаңартылған «негізгі құжат» дайындалғанын мәлімдеді.
Тиісті бірлескен мәлімдеме Ақ үй мен Украина президентінің веб-сайттарында жарияланды. Екі тарап та консультациялардың нәтижелі болғанын мойындағаны аталып өтті.
- Тараптар болашақтағы кез келген келісім Украинаның егемендігін толық құрметтеуі және тұрақты әрі әділ бейбітшілікті қамтамасыз етуі керек екенін растады, - делінген мәлімдемеде.
Құжаттың өзі әлі жарияланған жоқ.
Бірлескен мәлімдемеге сәйкес, екі тарап та құжат бойынша «алдағы күндері» қарқынды жұмысты жалғастыруға және еуропалық серіктестермен тығыз жұмыс істеуге келісті.
- Мен бұған қол жеткізе алатынымызға сенімдімін, - деді Рубио Украинаның бейбітшілік жоспары туралы ойымен бөлісіп.
Бірнеше сағат бұрын АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Дональд Трамп әкімшілігінің «бейбітшілік жоспарының» қайта қаралған нұсқасын іске асырудың жоғары әлеуеті бар екеніне сенімді екенін білдірді. Женевадағы Украина делегациясының өкілдерімен және оның еуропалық одақтастарымен кеңескеннен кейін ол 23 қарашада тілшілерге келіссөздер нәтижесінде енді одан әрі жұмыс істеуге негіз болатын «негізгі құжат» жасалғанын айтты.
Украина делегациясының басшысы, Украина Президенті Кеңсесінің басшысы Андрей Ермак та Швейцариядағы америкалық өкілдермен келіссөздердің сипатын атап өтті.
- Біз мақсатымызға өте қолайлы мерзімде, өте жақын арада жетеміз деп сенімді түрде айта аламыз. Бізге бүгінгіден гөрі көбірек уақыт қажет. Мен бұған қол жеткізе алатынымызға сенімдімін, - деді ол.
Америкалық саясаткердің айтуынша, Женева келіссөздері әлі де бірнеше мәселені шешуі керек, содан кейін АҚШ-тың «бейбітшілік жоспарына» қосымша өзгерістер енгізілуі мүмкін. Атап айтқанда, Еуропалық Одақ пен НАТО-ның қақтығыстарды шешудегі рөлі әлі талқыланатын болады, деді Рубио.
Содан кейін құжат АҚШ пен Украина арасында президенттер деңгейінде келісілуі керек, бұл Рубионың Дональд Трамп пен Владимир Зеленский арасындағы байланысты одан әрі кеңейтуге мүмкіндік беруіне әкеледі.
- Сонымен қатар Ресей тарапы алдағы келісімдер бойынша өз ұстанымын білдіре алады, - деп атап өтті Рубио.
Бірлескен үкіметтік мәлімдеменің мәтіні бойынша келіскеннен кейін ол бірден Вашингтонға ұшып кетті.
20 қарашада АҚШ Украинаға арналған 28 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарын ұсынды.
Кейінірек ЕО, АҚШ және Украина бейбітшілік жоспарын 23 қарашада Швейцарияда талқылайтыны жарияланды.
Бұған дейін Украина бойынша келіссөздер Швейцарияда аяқталғаны хабарланған болатын.