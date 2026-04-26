АҚШ президенті Ақ үй тілшілер қауымдастығының қабылдауынан эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп пен басқа да қатысушылар қауіп туралы ақпарат алғаннан кейін Ақ үй тілшілер қауымдастығының жыл сайынғы кешкі асынан эвакуацияланды, деп хабарлайды Associated Press.
Жарақат алғандар туралы хабарламалар түскен жоқ.
АҚШ-тың Құпия қызметі мен құқық қорғау органдары адамдарды залдан шығарып, жағдайды бақылауға алды. Куәгерлердің айтуынша, көп адам үстелдердің астына тығылды.
Оқиға Вашингтондағы Hilton қонақүйінде болған, мұнда дәстүр бойынша жыл сайын саясаткерлер, журналистер мен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен кешкі ас өтеді. Трамптың шараға қатысуы оның әкімшілігі мен бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы шиеленіскен қарым-қатынастар аясында ерекше назар аударды.
Жыл сайынғы кеш әлі де болса, журналистер мен билік өкілдері арасындағы бейресми қарым-қатынас шекаралары туралы пікірталас туғызады. The New York Times сияқты бірнеше басылым мұндай шараларға қатысудан бас тартты, себебі олар бұл кездесулерді орынсыз деп санайды.
Кеш алдында 500-ге жуық бұрынғы журналист баспасөз бостандығына қысым көрсетуге қарсы қатал жауап беру туралы үндеу жасады. Ал көп репортер бұл кешті кәсіби қарым-қатынас орнатып, жұмыс байланыстарын нығайту үшін жақсы мүмкіндік деп санайды.
Бұған дейін Дональд Трамп АҚШ делегациясының Пәкістанға сапарын тоқтатқаны туралы жаздық.