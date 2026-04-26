Трамп АҚШ делегациясының Пәкістанға сапарын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен келіссөздер жүргізу үшін Пәкістанға жоспарланған америкалық делегацияның сапарын тоқтатты, деп хабарлайды Анадолу.
Сапарға арнайы өкіл Стив Виткофф пен президенттің кеңесшісі Джаред Кушнер қатысуы тиіс болған.
– Мен адамдарым жолға дайындалып жатқан кезде: «Жоқ, сендер 18 сағат ұшпайсыңдар. Барлық тетік біздің қолымызда. Олар бізге кез келген уақытта қоңырау шала алады» дедім, – деді Дональд Трамп Fox News арнасына берген сұхбатында.
Ол сондай-ақ келіссөздерді қашықтан өткізу жеткілікті екенін атап өтті.
– Мұны телефон арқылы да тиімді жүргізуге болады. Иран қаласа, бізге өзі хабарласа алады. Біз барып, уақыт жоғалтпаймыз, – деді АҚШ басшысы.
Трамп бұл шешімнің әскери әрекеттерді қайта бастауға қатысы жоқ екенін айтты.
– Жоқ, бұл оны білдірмейді. Біз бұл туралы әлі ойланған жоқпыз, – деді ол.
Еске салайық, келіссөздердің алғашқы кезеңі екі апта бұрын Исламабадта өткен, алайда тараптар нақты келісімге келе алмаған. Қақтығыс 28 ақпанда басталып, Таяу Шығыс өңірін қамтыған.
Сондай-ақ бұған дейін Пәкістан екі апталық бітімге делдал болғаны, кейін оның мерзімі ұзартылғаны хабарланған.
Иран тікелей келіссөздерге қатысудан бас тартып, өз ұстанымын Пәкістан арқылы жеткізетінін мәлімдеген.
Келіссөздер барысында Ормуз бұғазы, Иран порттарының қоршауы және байытылған уран мәселелері негізгі даулы тақырыптардың бірі болған.